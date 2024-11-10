Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam: Syaifullah Bawa Garuda Memimpin 1-0

NAKHON RATCHASIMA – Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Vietnam di Final ASEAN Futsal Championship 2024 sudah diketahui hingga menit ke-delapan. Skor laga di Terminal 21 Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) malam WIB, itu saat ini 1-0.

Gol tersebut dicetak oleh Syaifullah. Indonesia memimpin setelah tampil dominan.

Jalannya Pertandingan

Indonesia langsung menyerang di detik-detik awal. Tembakan Firman Ardiansyah sayangnya melebar. Menit kedua, tendangan Wendy Brian Ick mengancam tetapi mengarah tepat ke tangkapan kiper.

Vietnam membalas di menit ketiga tetapi sepakan voli itu melambung. Peluang kedua didapat tetapi kali ini ditangkap Ahmad Habibie dengan baik.