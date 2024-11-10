Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam: Syaifullah Bawa Garuda Memimpin 1-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |18:19 WIB
Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam: Syaifullah Bawa Garuda Memimpin 1-0
Timnas Futsal Indonesia unggul 1-0 atas Timnas Futsal Vietnam (Foto: FFI)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA – Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Vietnam di Final ASEAN Futsal Championship 2024 sudah diketahui hingga menit ke-delapan. Skor laga di Terminal 21 Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) malam WIB, itu saat ini 1-0.

Gol tersebut dicetak oleh Syaifullah. Indonesia memimpin setelah tampil dominan.

Timnas Futsal Indonesia

Jalannya Pertandingan

Indonesia langsung menyerang di detik-detik awal. Tembakan Firman Ardiansyah sayangnya melebar. Menit kedua, tendangan Wendy Brian Ick mengancam tetapi mengarah tepat ke tangkapan kiper.

Vietnam membalas di menit ketiga tetapi sepakan voli itu melambung. Peluang kedua didapat tetapi kali ini ditangkap Ahmad Habibie dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/51/3099364/kata-kata-pelatih-timnas-filipina-usai-kalahkan-thailand-2-1-di-leg-i-semifinal-piala-aff-2024-V57QxMWXM7.jpg
Kata-Kata Pelatih Timnas Filipina Usai Kalahkan Thailand 2-1 di Leg I Semifinal Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/51/3088237/hasil-timnas-futsal-putri-indonesia-vs-myanmar-di-asean-womens-futsal-championship-2024-menang-4-1-garuda-pertiwi-sabet-posisi-3-0FXsbtTvRq.jpg
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Menang 4-1, Garuda Pertiwi Sabet Posisi 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/51/3086661/timnas-futsal-putri-indonesia-kalah-tipis-dari-thailand-arif-kurniawan-kami-akan-bangkit-8abnswUJzd.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah Tipis dari Thailand, Arif Kurniawan: Kami Akan Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/51/3085034/timnas-futsal-indonesia-juara-asean-futsal-championship-2024-hary-tanoesoedibjo-pertahankan-prestasi-aL3KghtsUd.jpg
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hary Tanoesoedibjo: Pertahankan Prestasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644769/hasil-final-kumamoto-masters-2025-gregoria-mariska-runner-up-ibh.webp
Hasil Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska Runner Up!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/rizky_ridho_memperpanjang_kontrak_hingga_2028.jpg
Perpanjang Kontrak! Rizky Ridho Tegaskan Misi Besar bersama Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement