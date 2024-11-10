Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Final ASEAN Futsal Championship 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |16:32 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Final ASEAN Futsal Championship 2024
Link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Vietnam di Final ASEAN Futsal Championship 2024 (Foto: FFI)
NAKHON RATCHASIMA – Klik di sini! Ini link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Vietnam di Final ASEAN Futsal Championship 2024. Duel itu akan berlangsung di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) pukul 18.00 WIB.

Indonesia melangkah ke final usai mengalahkan Timnas Futsal Thailand 5-1. Sementara, Vietnam melaju ke partai puncak setelah mendepak Timnas Futsal Australia dengan skor tipis 5-4.

Timnas Futsal Indonesia

Ini merupakan final kelima bagi Timnas Futsal Indonesia di sepanjang ASEAN Futsal Championship. Tim Merah Putih sekali menjadi juara pada 2010.

Lalu, Timnas Futsal Indonesia harus puas menjadi runner-up pada 2006, 2019, dan 2022. Di seluruh edisi itu, mereka takluk dari Thailand di partai final.

The Elephant War memang mendominasi ASEAN Futsal Championship dengan 16 titel juara dari 18 kejuaraan yang telah digelar sejak 2001. Mereka pun tak pernah kalah saban mentas di final!

Sementara, satu-satunya keberhasilan Indonesia pada 2010 diraih dengan mengalahkan Timnas Futsal Malaysia di final. Peluang untuk menjadi juara pun terbuka lebar.

