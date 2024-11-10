Pujian Pelatih Vietnam untuk Timnas Futsal Indonesia: Tim Terkuat di ASEAN Futsal Championship 2024!

NAKHON RATCHASIMA - Pelatih Timnas Futsal Vietnam, Diego Giustozzi, tak ragu memuji Timnas Futsal Indonesia. Menurutnya, mereka adalah tim terkuat di ASEAN Futsal Championship 2024.

Vietnam akan bersua dengan Indonesia di partai pamungkas Piala AFF Futsal 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) pukul 18.00 WIB.

The Golden Stars melaju ke final setelah menumbangkan Timnas Futsal Australia (5-4) di semifinal. Sementara, Indonesia lolos setelah menghancurkan tuan rumah Timnas Futsal Thailand (5-1).

Giustozzi mengaku sangat waspada dengan kekuatan Timnas Futsal Indonesia. Ia mengatakan pasukan Hector Souto memiliki kualitas pemain yang setara di berbagai posisi.

"Mereka punya banyak pemain bagus, kekuatan fisik bagus yang bisa membuat perbedaan, dan kemampuan menyelesaikan situasi menyerang dengan sangat baik,” kata Giustozzi dilansir dari The Thao 247, Minggu (10/11/2024).

“Mereka punya banyak pemain yang sangat berkualitas di berbagai posisi. Menurut saya, mereka adalah tim terkuat di turnamen ini. Itu kenyataan!” sambung pria asal Argentina itu.