Final ASEAN Futsal Championship 2024: Hector Souto Pastikan Timnas Futsal Indonesia Siap Tempur Rebut Gelar Juara!

TIMNAS Futsal Indonesia siap tampil maksimal di final ASEAN Futsal Championship 2024 demi rebut gelar juara. Laga final Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam yang akan digelar di Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) pukul 18.00 WIB ini akan disiarkan langsung di MNCTV, Soccer Channel, serta dapat disaksikan via streaming di RCTI+ dan Vision+.

Ya, Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga final ASEAN Futsal Championship 2024. Mereka melesat ke final usai meraih kemenangan spektakuler 5-1 atas juara bertahan Thailand di babak semifinal.

Jelang laga final, pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menekankan pentingnya persiapan matang menjelang pertandingan penentuan ini. Dia pun mengaku sudah mengenal dengan baik permainan para pemain Timnas Futsal Vietnam yang tentunya jadi sebuah keuntungan.

“Jadi untuk game ini, siapkan saja detailnya, seperti yang saya katakan, saya benar-benar mengenal mereka sangat baik. Sebagian besar dari 14 pemain Vietnam adalah pemain saya di masa lalu, saya melatih mereka selama enam tahun di Vietnam,” ujar Hector Souto, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, Minggu (10/11/2024).

“Jadi, kami hanya menyiapkan hal-hal yang perlu kami persiapkan untuk memenangkan pertandingan,” lanjutnya.

Coach Hector juga membicarakan kondisi kondisi timnya. Dia memastikan Timnas Futsal Indonesia sangat siap menghadapi laga final.

“Kami masuk ke final dalam kondisi yang sangat bagus. Semua orang bisa melihat kami menggunakan semua pemain di semua pertandingan,” ucap Hector Souto.

“Saya sangat senang dengan kondisi mereka, semuanya sesuai dengan rencana dan strategi. Kami siap untuk laga terakhir, dan saya pikir kami datang dalam kondisi yang sangat kuat,” tambahnya.