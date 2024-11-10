Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final ASEAN Futsal Championship 2024: Hector Souto Pastikan Timnas Futsal Indonesia Siap Tempur Rebut Gelar Juara!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |13:18 WIB
Final ASEAN Futsal Championship 2024: Hector Souto Pastikan Timnas Futsal Indonesia Siap Tempur Rebut Gelar Juara!
Hector Souto pastikan Timnas Futsal Indonesia siap tempur di final ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

TIMNAS Futsal Indonesia siap tampil maksimal di final ASEAN Futsal Championship 2024 demi rebut gelar juara. Laga final Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam yang akan digelar di Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) pukul 18.00 WIB ini akan disiarkan langsung di MNCTV, Soccer Channel, serta dapat disaksikan via streaming di RCTI+ dan Vision+.

Ya, Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga final ASEAN Futsal Championship 2024. Mereka melesat ke final usai meraih kemenangan spektakuler 5-1 atas juara bertahan Thailand di babak semifinal.

Timnas Futsal Indonesia

Jelang laga final, pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menekankan pentingnya persiapan matang menjelang pertandingan penentuan ini. Dia pun mengaku sudah mengenal dengan baik permainan para pemain Timnas Futsal Vietnam yang tentunya jadi sebuah keuntungan.

“Jadi untuk game ini, siapkan saja detailnya, seperti yang saya katakan, saya benar-benar mengenal mereka sangat baik. Sebagian besar dari 14 pemain Vietnam adalah pemain saya di masa lalu, saya melatih mereka selama enam tahun di Vietnam,” ujar Hector Souto, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, Minggu (10/11/2024).

“Jadi, kami hanya menyiapkan hal-hal yang perlu kami persiapkan untuk memenangkan pertandingan,” lanjutnya.

Coach Hector juga membicarakan kondisi kondisi timnya. Dia memastikan Timnas Futsal Indonesia sangat siap menghadapi laga final.

“Kami masuk ke final dalam kondisi yang sangat bagus. Semua orang bisa melihat kami menggunakan semua pemain di semua pertandingan,” ucap Hector Souto.

“Saya sangat senang dengan kondisi mereka, semuanya sesuai dengan rencana dan strategi. Kami siap untuk laga terakhir, dan saya pikir kami datang dalam kondisi yang sangat kuat,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/51/3099364/kata-kata-pelatih-timnas-filipina-usai-kalahkan-thailand-2-1-di-leg-i-semifinal-piala-aff-2024-V57QxMWXM7.jpg
Kata-Kata Pelatih Timnas Filipina Usai Kalahkan Thailand 2-1 di Leg I Semifinal Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/51/3088237/hasil-timnas-futsal-putri-indonesia-vs-myanmar-di-asean-womens-futsal-championship-2024-menang-4-1-garuda-pertiwi-sabet-posisi-3-0FXsbtTvRq.jpg
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Menang 4-1, Garuda Pertiwi Sabet Posisi 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/51/3086661/timnas-futsal-putri-indonesia-kalah-tipis-dari-thailand-arif-kurniawan-kami-akan-bangkit-8abnswUJzd.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah Tipis dari Thailand, Arif Kurniawan: Kami Akan Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/51/3085034/timnas-futsal-indonesia-juara-asean-futsal-championship-2024-hary-tanoesoedibjo-pertahankan-prestasi-aL3KghtsUd.jpg
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hary Tanoesoedibjo: Pertahankan Prestasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645005/norwegia-lolos-ke-piala-dunia-2026-untuk-pertama-kali-sejak-1998-italia-terpuruk-ke-playoff-qqf.webp
Norwegia Lolos ke Piala Dunia 2026 untuk Pertama Kali Sejak 1998, Italia Terpuruk ke Playoff
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/striker_anyar_liverpool_alexander_isak_merayakan.jpg
Awal Suram di Liverpool, Alexander Isak Blak-blakan Soal Tekanan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement