Link Live Streaming RCTI+ Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Final ASEAN Futsal Championship 2024 Malam Ini

Para pemain Timnas Futsal Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

LINK live streaming RCTI+ Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di final ASEAN Futsal Championship 2024 malam ini akan diulas Okezone. Akankah Timnas Futsal Indonesia keluar sebagai kampiun hingga membawa pulang trofi juara ke Tanah Air?

Ya, Timnas Futsal Indonesia akan melakoni laga penentuan juara pada hari ini. Samuel Eko cs akan menghadapi Timnas Futsal Vietnam di laga final ASEAN Futsal Championship 2024 yang akan berlangsung di Terminal21, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia sukses mengukir sejarah baru. Mereka untuk pertama kalinya berhasil mengalahkan Thailand di fase gugur ASEAN Futsal Championship.

Kepastian itu didapat usai Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Thailand di babak semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. Laga yang digelar di Terminal21 pada Jumat malam WIB itu berakhir dengan kemenangan telak pasukan Hector Souto 5-1!

Gol-gol kemenangan Timnas Futsal Indonesia dicetak Evan Soumilena pada menit delapan, Brian Ick (22’ dan 27’), Rio Pangestu (32'), dan Firman Ardiansyah (38'). Skuad Garuda hanya membiarkan Thailand mencetak 1 gol.

Sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia selalu kalah dari Thailand di fase gugur ASEAN Futsal Championship. Di antaranya terjadi di partai puncak edisi 2006, 2019, dan 2022.