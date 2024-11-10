Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Final ASEAN Futsal Championship 2024 Malam Ini, Live di MNCTV!

JADWAL siaran langsung Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di final ASEAN Futsal Championship 2024 malam ini akan diulas Okezone. Laga penentuan juara yang akan dilakoni skuad Garuda di Terminal21, Nakhon Ratchasima, Thailand, pada Minggu (10/11/2024) pukul 18.00 WIB itu akan disiarkan live di MNCTV.

Ya, Timnas Futsal Indonesia tinggal selangkah lagi merebut gelar juara. Mereka menembus babak final usai mengalahkan Thailand di semifinal dengan skor 5-1.

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, pun mengapresiasi perjuangan Timnas Futsal Indonesia sejauh ini. Menurutnya, Timnas Futsal Indonesia kini sudah naik kelas dari sebelumnya.

"Ini kemenangan (atas Thailand) yang luar biasa, menunjukkan Futsal Indonesia sudah naik kelas. Kita punya pelatih yang tepat, yang luar biasa, dan para pemain yang tangguh," ujar Michael dalam keterangannya, dikutip Minggu (10/11/2024).

Michael berharap para pemain Timnas Futsal Indonesia menatap final dengan serius. Sebab, Evan Soumelina cs diharapkan tak menyia-nyiakan kesempatan merebut gelar juara yang sudah tinggal selangkah lagi.

"Ini belum final, kami harus tetap memastikan fokus dan menjaga energi serta semangat sampai final nanti. Harapan kami, kami mau bawa Piala AFF ke Indonesia!" tegas Michael.