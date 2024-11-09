Timnas Futsal Indonesia Tembus Final ASEAN Futsal Championship 2024, Ketum FFI Michael Sianipar Bertekad Bawa Gelar Juara!

TIMNAS Futsal Indonesia tembus final ASEAN Futsal Championship 2024. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, pun bertekad membawa pulang gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024 ke Tanah Air.

Semangat juang yang ditunjukkan skuad asuhan Hector Souto itu di ASEAN Futsal Championship 2024 hingga berhasil menembus babak final mendapat apresiasi tinggi dari Michael Sianipar. Menurutnya, Timnas Futsal Indonesia kini sudah naik kelas dari sebelumnya.

"Ini kemenangan yang luar biasa, menunjukkan Futsal Indonesia sudah naik kelas. Kita punya pelatih yang tepat, yang luar biasa, dan para pemain yang tangguh," ujar Michael dalam keterangannya, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Meskipun sukses melibas Thailand dengan skor telak 5-1, Michael berharap para pemain Timnas Futsal Indonesia tidak besar kepala dan tetap menatap final dengan serius. Timnas Futsal Indonesia sendiri akan berhadapan dengan Vietnam di laga puncak.