Komentar Hector Souto soal Timnas Futsal Indonesia Menang 5-1 atas Thailand dan Lolos Final ASEAN Futsal Championship 2024

NAKHON RATCHASIMA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia, Hector Souto berharap anak buahnya bisa menjaga fokus dan mampu mengeluarkan permainan terbaik lagi saat melawan Vietnam di final ASEAN Futsal Championship 2024. Hector mau Timnas Futsal Indonesia menyelesaikan perjalanan indah ini, terutama usai membungkam Thailand 5-1 di kandang mereka sendiri.

Kemenangan impresif Timnas Futsal Indonesia diraih dalam laga semifinal yang digelar di Nakhon Ratchasima, Thailand, Jumat (8/11/2024) malam WIB. Kemenangan itu membawa Timnas Futsal Indonesia ke babak final dan akan menghadapi Vietnam dalam perebutan takhta tertinggi.

"Tinggal satu langkah lagi untuk menyelesaikan misi kami. Semua harus bermain dengan fokus tinggi dan daya juang maksimal. Karena kami bermain untuk seluruh pemain, klub, pelatih dan seluruh pencinta futsal di Indonesia," kata Hector, Jumat (8/11/2024).

Pada babak pertama, Timnas Futsal Indonesia langsung tampil mengesankan. Evan membuka keunggulan Indonesia pada menit ke-8. Gol tersebut bertahan hingga babak pertama selesai, dengan Indonesia unggul 1-0.

Di babak kedua, Timnas Futsal Indonesia semakin menggila. Brian Ick menggandakan keunggulan Indonesia pada menit ke-22, dan tak lama kemudian, ia kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan gol keduanya di menit ke-27. Keunggulan 3-0 ini semakin kokoh, dan Rio Pangestu menambah gol keempat untuk Indonesia pada menit ke-33, membuat Indonesia semakin menjauh dari Thailand.