Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Final ASEAN Futsal Championship 2024, Live di MNCTV!

JADWAL siaran langsung Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di final ASEAN Futsal Championship 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, Evan Soumilena dan kawan-kawan akan tampil di acara puncak kompetisi futsal terbesar di Asia Tenggara itu dan akan disiarkan secara langsung di MNCTV pada Minggu 10 November 2024.

Laga final antara Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam akan digelar di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand. Vietnam sendiri akan menjalani final ketiganya di ajang ASEAN Futsal Championship.

Pada dua laga final sebelumnya (2009 dan 2012), Vietnam pun selalu kalah sehingga harus puas menjadi runner-up. Kali ini Vietnam tengah percaya diri usai menumbangkan Australia 5-4 di babak semifinal yang baru saja berakhir pada Jumat (8/11/2024) sore WIB.

Sebagai informasi tambahan, Vietnam belum pernah juara ASEAN Futsal Championship atau yang dulunya dikenal sebagai Piala AFF Futsal. Fakta tersebut jelas akan menambah motivasi para pemain Vietnam saat melawan Timnas Futsal Indonesia di final nanti.

Sementara itu, Timnas Futsal Indonesia akan memainkan laga final ASEAN Futsal Championship untuk keenam kalinya. Sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia empat kali menjadi runner-up dan sekali menjadi juara di edisi ASEAN Futsal Championship 2010.

Kala itu, Timnas Futsal Indonesia juara berkat kemenangan 5-0 atas Malaysia di final. Kini, kans Timnas Futsal Indonesia merebut gelar kedua di turnamen futsal tersebut pun terbuka lebar kembali usai menang 5-1 atas Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024.