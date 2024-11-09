Real Madrid vs Osasuna, Akankah Los Blancos Berjaya di Kandang? Simak Link Streamingnya di Vision+

REAL Madrid akan menjamu Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu pada pekan ke-13 La Liga 2024-2025. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 9 November 2024 pukul 19:55 WIB dan akan menjadi laga penting dalam perjalanan Real Madrid untuk mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen LaLiga. Pertandingan Real Madrid vs Osasuna dapat disaksikan streaming melalui Vision+ channel beIN Sports 3 dengan klik di sini.

Berada di posisi kedua puncak klasemen LaLiga, Real Madrid tampil kurang konsisten musim ini. Tim asuhan Carlo Ancelotti tersebut telah menelan dua kekalahan berturut-turut usai melawan Barcelona dan AC Milan.

Real Madrid menelan kekalahan di kandang sendiri, yakni 1-3 dari AC Milan di Liga Champions (UCL) dan 0-4 dari Barcelona di ajang LaLiga. Saat ini, Real Madrid telah mengumpulkan 24 poin dari 11 pertandingan dan terpaut 9 poin dari Barcelona yang memimpin di puncak klasemen. Di sisi lain, Osasuna menempati peringkat ke-5 dengan raihan 21 poin.

Jadwal Nonton Laga Celta Vigo vs Getafe:

● Tanggal: Sabtu, 9 November 2024

● Waktu: 19:55 WIB

● Channel: beIN Sports 3 di Vision+.

Mampukah Real Madrid bangkit dan menjaga posisinya? Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga krusial ini? Dukung klub jagoan kamu sekarang, nonton streaming di Vision+.