Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2024-2025: Ambisi Los Blancos Bangkit Usai Rentetan Hasil Minor!

PREDIKSI skor Real Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2024-2025 akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu (9/11/2024) pukul 20.00 WIB.

Real Madrid punya ambisi besar dalam menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu. Pasukan Carlo Ancelotti dipastikan punya misi untuk bangkit usai meraih rentetan hasil minor dalam beberapa laga terakhir.

Setidaknya, dalam dua penampilan terakhirnya di beragam kompetisi, Madrid harus mendapat kekalahan. Pertama, Los Blancos -julukan Real Madrid- dipermalukan Barcelona di Santiago Bernabeu dalam pentas Liga Spanyol 2024-2025 pada 27 Oktober 2024.

Kala itu, Real Madrid kena bantai 0-4. Gawang Madrid yang dikawal Andriy Lunin kena jebol brace Robert Lewandowski, gol Lamine Yamal, dan juga Raphinha.

Setelah itu, Madrid berlaga lagi pada tengah pekan lalu, tepatnya pada 6 November 2024 dengan menjamu AC Milan. Kembali, Madrid yang mentas di markasnya sendiri harus dipermalukan lawan karena kalah dengan skor 1-3. Pertemuan kedua tim tersaji di pentas Liga Champions.

Tak ayal, Madri bertekad memutus tren negatifnya di Santiago Bernabeu. Tetapi, Kylian Mbappe cs wajib waspada karena lawannya, yakni Osasuna, dalam tren positif.

Osasuna sukses memenangkan 3 laga terakhirnya di berbagai kompetisi. Mereka melibas Real Sociedad -0 dan Real Valladolid 1-0 di pentas Liga Spanyol 2024-2025. Lalu, menang telak 0-5 melawan Chiclana di ajang Copa del Rey 2024-2025.