Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2024-2025: Ambisi Los Blancos Bangkit Usai Rentetan Hasil Minor!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |12:58 WIB
Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2024-2025: Ambisi Los Blancos Bangkit Usai Rentetan Hasil Minor!
Kylian Mbappe kala membela Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

PREDIKSI skor Real Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2024-2025 akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu (9/11/2024) pukul 20.00 WIB.

Pertandingan pekan ke-13 Liga Spanyol 2024-2025 termasuk Real Madrid vs Osasuna secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Real Madrid

Real Madrid punya ambisi besar dalam menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu. Pasukan Carlo Ancelotti dipastikan punya misi untuk bangkit usai meraih rentetan hasil minor dalam beberapa laga terakhir.

Setidaknya, dalam dua penampilan terakhirnya di beragam kompetisi, Madrid harus mendapat kekalahan. Pertama, Los Blancos -julukan Real Madrid- dipermalukan Barcelona di Santiago Bernabeu dalam pentas Liga Spanyol 2024-2025 pada 27 Oktober 2024.

Kala itu, Real Madrid kena bantai 0-4. Gawang Madrid yang dikawal Andriy Lunin kena jebol brace Robert Lewandowski, gol Lamine Yamal, dan juga Raphinha.

Setelah itu, Madrid berlaga lagi pada tengah pekan lalu, tepatnya pada 6 November 2024 dengan menjamu AC Milan. Kembali, Madrid yang mentas di markasnya sendiri harus dipermalukan lawan karena kalah dengan skor 1-3. Pertemuan kedua tim tersaji di pentas Liga Champions.

Tak ayal, Madri bertekad memutus tren negatifnya di Santiago Bernabeu. Tetapi, Kylian Mbappe cs wajib waspada karena lawannya, yakni Osasuna, dalam tren positif.

Osasuna sukses memenangkan 3 laga terakhirnya di berbagai kompetisi. Mereka melibas Real Sociedad -0 dan Real Valladolid 1-0 di pentas Liga Spanyol 2024-2025. Lalu, menang telak 0-5 melawan Chiclana di ajang Copa del Rey 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644587/raih-predikat-elite-label-bank-jateng-borobudur-marathon-2025-hadirkan-rute-baru-zcw.webp
Raih Predikat Elite Label, Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 Hadirkan Rute Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/borobudur_marathon.jpg
Rute Borobudur Marathon 2025 Bikin Takjub: Penuh Magis dan Energi Alam yang Kuat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement