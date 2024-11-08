Real Madrid dan Barcelona Siap Berlaga Kembali, La Liga Memanas! Simak Jadwal dan Link Streamingnya di Vision+

JAKARTA – La Liga atau Liga Spanyol 2024-2025 memasuki pekan ke-13 pada akhir pekan ini dengan seluruh pertandingannya yang bisa disaksikan streaming di beIN Sports Vision+ dengan klik di sini. Persaingan di puncak klasemen semakin sengit setelah pekan lalu penuh drama dan kejutan. Setiap tim kini siap memberikan performa terbaik demi mengamankan poin krusial dan memperbaiki posisi.

Meskipun duel yang ditunggu-tunggu pada pekan lalu antara Valencia dan Real Madrid harus ditunda akibat banjir besar, Real Madrid akan berlaga melawan Osasuna. Tak kalah menarik, pertarungan panas Barcelona versus Real Sociedad dipastikan akan menjadi sorotan utama pekan ini.

Jangan sampai terlewat aksi-aksi penuh tensi di La Liga pekan ini! Rasakan intensitas, drama, dan keseruan dari kompetisi paling bergengsi di Spanyol. Simak jadwal lengkapnya di bawah ini:

Sabtu, 09 November 2024

02:55 WIB: Rayo Vallecano vs Las Palmas | beIN Sports 3

19:55 WIB: Real Madrid vs Osasuna | beIN Sports 3

22:10 WIB: Villarreal vs Alaves | beIN Sports 3

Minggu, 10 November 2024

02:55 WIB: Getafe vs Girona | beIN Sports 3

19:55 WIB: Real Betis vs Celta Vigo | beIN Sports 3

22:10 WIB: Mallorca vs Atletico Madrid | beIN Sports 3

Senin, 11 November 2024

00:25 WIB: Valladolid vs Athletic Bilbao | beIN Sports 1

02:55 WIB: Real Sociedad vs Barcelona | beIN Sports 3