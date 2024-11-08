Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand Malam Ini di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, Live di MNCTV!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |07:32 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand Malam Ini di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, Live di MNCTV!
Timnas Futsal Indonesia siap menghadapi Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand malam ini di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand pada Jumat (8/11/2024) pukul 18.00 WIB.

Pencapaian Timnas Futsal Indonesia dan Thailand di fase grup ASEAN Futsal Championship 2024 agak berbeda. Thailand hanya finis sebagai runner-up Grup A setelah di laga terakhir tumbang 2-3 dari Vietnam.

Thailand kalah 2-3 dari Vietnam. (Foto: Instagram/@changsuek)

(Thailand kalah 2-3 dari Vietnam. (Foto: Instagram/@changsuek)

Sementara itu, Timnas Futsal Indonesia menyapu bersih tiga laga Grup B. Skuad asuhan Hector Souto itu berturut-turut menang 9-0 atas Kamboja, melibas Australia 3-1 dan mempermalukan Myanmar 5-1.

Timnas Futsal Indonesia yang kini menempati peringkat 28 dunia pun berpeluang menumbangkan Thailand, tim peringkat 11 dunia. Sebab, Thailand tidak turun dengan skuad terbaiknya di ASEAN Futsal Championship 2024.

Pemain-pemain yang mengantarkan Thailand lolos 16 besar Piala Dunia Futsal 2024 seperti Muhammad Osamanmusa hingga sang kapten Kritsada Wongkaeo tidak disertakan pelatih Miguel Rodrigo. Jika menang atas Thailand, ada beberapa pencapaian yang dicetak Timnas Futsal Indonesia.

Timnas Futsal Indonesia untuk kedua kalinya menumbangkan Thailand di ASEAN Futsal Championship, setelah sebelumnya menang 3-1 pada edisi 2008. Kemenangan atas Thailand juga mendekatkan langkah mereka ke gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024, sesuatu yang pernah mereka lakukan pada 2010.

