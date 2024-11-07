Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Lion City Sailors vs Persib Bandung: Maung Bandung Tertinggal 0-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |19:46 WIB
Hasil Babak Pertama Lion City Sailors vs Persib Bandung: Maung Bandung Tertinggal 0-2!
Laga Lion City Sailors vs Persib Bandung. (Foto: Lion City Sailors)
A
A
A

HASIL babak pertama Lion City Sailors vs Persib Bandung dalam matchday keempat Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 sudah diketahui. Maung Bandung tertinggal 0-2!

Duel Lion City Sailors vs Persib Bandung digelar di Stadion Jalan Besar, Singapura, pada Kamis (7/11/2024) malam WIB. Dua gol Lion City Sailors digelar Shawal Anuar (9’) dan juga Maxime Lestienne (23’).

Lion City Sailors vs Persib Bandung

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung digempur serangan oleh Lion City Sailors. Pada menit kesembilan, gawang Persib pun kebobolan.

Ialah Shawal Anuar yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia berhasil menjebol gawang Persib usai pergerakannya gagal dihalau Kevin Mendoza yang sudah terlanjur berada dalam posisi maju. Gustavo Franca mencoba menghalau bola, tetapi gerakannya sudah terlambar. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Lion City Sailors.

Persib mencoba mengejar ketinggalannya. Pada menit ke-20, Tyronne nyaris mencetak gol. sayangnya, bola tendangannya masih meleset tipis dari gawang tuan rumah.

Selang tiga menit kemudian, Lion City Sailors malah memperbesar keunggulannya. Mereka menjebol gawang Persib lagi lewat aksi Maxime Lestienne yang berhasil menyundul bol hasil lemparan ke dalam ciamik dari sang rekan setim.

Di sisa waktu pertandingan, Persib dan Lion City Sailors terus mencoba mencetak gol. sejumlah peluang didapat, tetapi gagal menjadi gol. Persib pun tertinggal 0-2 di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
