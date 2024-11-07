Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Lawan Lion City Sailors! Ini Link dan Jadwal Nonton Streaming di Vision+

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |12:05 WIB
Persib Bandung Lawan Lion City Sailors! Ini Link dan Jadwal Nonton Streaming di Vision+
Ini link live streaming Vision+ dan jadwal Persib Bandung lawan Lion City Sailors FC di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Pertandingan seru di pekan ke-4 AFC Champions League Two akan tersaji pada Kamis (7/11/24), dengan Persib Bandung yang siap menghadapi tantangan berat dari Lion City Sailors. Di tengah ketatnya persaingan merebut poin, Persib Bandung harus tampil habis-habisan di kandang lawan, menciptakan duel sengit yang akan memanaskan atmosfer Jalan Besar Sports Centre. Laga ini akan dimulai tepat pukul 19.00 WIB dan dapat disaksikan di sini.

Kali ini Maung Bandung datang ke Singapura dengan ambisi besar untuk meraih poin penuh. Pertandingan diprediksi akan berlangsung panas, karena baik Persib Bandung maupun Lion City Sailors sama-sama berjuang untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya.

Persib Bandung

Tuan rumah, Lion City Sailors, yang kini mengantongi 7 poin, bertekad memaksimalkan keuntungan bermain di kandang dan tak ingin kehilangan poin di hadapan pendukungnya. Sementara Persib Bandung yang berada di posisi juru kunci Grup F dengan hanya 1 poin, harus tampil maksimal untuk menghindari ancaman eliminasi.

Jadwal Nonton Lion City Sailors vs Persib Bandung:

Tanggal: Kamis, 7 November 2024

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/49/1643845/cek-jadwal-dan-link-motogp-valencia-2025-di-vision-seri-penutup-musim-hpo.webp
Cek Jadwal dan Link MotoGP Valencia 2025 di VISION+, Seri Penutup Musim!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/timnas_inggris.jpg
Thomas Tuchel Andalkan Sepatu Ajaib untuk Jaga Fokus Timnas Inggris di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement