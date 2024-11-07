Persib Bandung Lawan Lion City Sailors! Ini Link dan Jadwal Nonton Streaming di Vision+

JAKARTA – Pertandingan seru di pekan ke-4 AFC Champions League Two akan tersaji pada Kamis (7/11/24), dengan Persib Bandung yang siap menghadapi tantangan berat dari Lion City Sailors. Di tengah ketatnya persaingan merebut poin, Persib Bandung harus tampil habis-habisan di kandang lawan, menciptakan duel sengit yang akan memanaskan atmosfer Jalan Besar Sports Centre. Laga ini akan dimulai tepat pukul 19.00 WIB dan dapat disaksikan di sini.

Kali ini Maung Bandung datang ke Singapura dengan ambisi besar untuk meraih poin penuh. Pertandingan diprediksi akan berlangsung panas, karena baik Persib Bandung maupun Lion City Sailors sama-sama berjuang untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya.

Tuan rumah, Lion City Sailors, yang kini mengantongi 7 poin, bertekad memaksimalkan keuntungan bermain di kandang dan tak ingin kehilangan poin di hadapan pendukungnya. Sementara Persib Bandung yang berada di posisi juru kunci Grup F dengan hanya 1 poin, harus tampil maksimal untuk menghindari ancaman eliminasi.

Jadwal Nonton Lion City Sailors vs Persib Bandung:

Tanggal: Kamis, 7 November 2024