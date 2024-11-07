Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di MNCTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |18:45 WIB
Live di MNCTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024
Para pemain Timnas Futsal Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
JADWAL siaran langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 akan diulas Okezone. Laga seru itu akan tersaji pada malam hari.

Tepatnya, duel Timnas Futsal Indonesia vs Thailand akan digelar di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Thailand, pada Jumat, 8 November 2024 pukul 18.00 WIB. Laga ini akan disiarkan live di MNCTV.

Timnas Futsal Indonesia

Ya, Timnas Futsal Indonesia berhasil melaju mulus ke semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. Kepastian itu didapat usai skuad Garuda keluar sebagai juara Grup B.

Timnas Futsal Indonesia mengukir perjalanan sempurna karena bisa menyapu bersih kemenangan dari 3 laga yang dijalani. Alhasil, Samuel Eko cs mengumpulkan 9 poin.

Di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi lawan berat, yakni tuan rumah Thailand. Ini akan jadi lawan berat karena Thailand berstatus juara bertahan juga.

Thailand berhasil menyegel gelar juara di Piala AFF 2022. Kala itu, mereka memastikan diri jadi kampiun usai mengalahkan Timnas Futsal Indonesia di babak final lewat adu penalti dengan skor 5-3.

Tak ayal, laga semifinal ini bisa jadi ajang balas dendam bagi Timnas Futsal Indonesia. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, pun memastikan timnya melakukan persiapan matang jelang melawan Thailand di semifinal.

