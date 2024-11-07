Timnas Futsal Indonesia Kalahkan Thailand sang Peserta 16 Besar Piala Dunia Futsal 2024 yang Berstatus Tim Peringkat 11 Dunia?

TIMNAS Futsal Indonesia kalahkan Thailand sang peserta 16 besar Piala Dunia Futsal 2024 yang bersatus tim peringkat 11 dunia? Peluang itu terbuka lebar saat Timnas Futsal Indonesia bertemu Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 yang berlangsung di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand pada Jumat 8 November 2024 pukul 18.00 WIB.

Faktor pertama Timnas Futsal Indonesia dijagokan menang karena dalam kepercayaan diri tinggi. Skuad asuhan Hector Souto ini menyapu bersih tiga laga fase grup dengan kemenangan.

(Timnas Futsal Indonesia tampil tajam di ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: X/@TimnasFutsal)

Setelah menghajar Kamboja 9-0, Romi Humandri dan kawan-kawan menang 3-1 atas Australia serta Melindas Myanmar 5-1. Hasil itu membuat Timnas Futsal Indonesia finis sebagai juara Grup B dan dipertemukan dengan runner-up Grup A, Thailand.

Banyak yang kaget ketika Thailand, sang raja futsal Asia Tenggara hanya finis sebagai runner-up Grup A. Skuad asuhan Miguel Rodrigo itu finis sebagai runner-up Grup A setelah kalah 2-3 dari Vietnam di matchday pamungkas fase grup.

Jika ditelisik lebih dalam, tak heran Thailand kalah dari Vietnam. Sebab, tim yang turun di ASEAN Futsal Championship 2024 bukanlah skuad terbaik dari Thailand.

Pelatih Miguel Rodrigo tidak membawa pemain-pemain yang mengantarkan Thailand lolos ke 16 besar Piala Dunia Futsal 2024 seperti Muhammad Osamanmusa hingga kapten Kritsada Wongkaeo. Medio 2022, Timnas Futsal Indonesia hampir mengalahkan Thailand dengan skuad menterengnya.