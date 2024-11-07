Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Indonesia Kalahkan Thailand sang Peserta 16 Besar Piala Dunia Futsal 2024 yang Berstatus Tim Peringkat 11 Dunia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |12:34 WIB
Timnas Futsal Indonesia Kalahkan Thailand sang Peserta 16 Besar Piala Dunia Futsal 2024 yang Berstatus Tim Peringkat 11 Dunia?
Timnas Futsal Indonesia berpotensi mengalahkan Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)
A
A
A

TIMNAS Futsal Indonesia kalahkan Thailand sang peserta 16 besar Piala Dunia Futsal 2024 yang bersatus tim peringkat 11 dunia? Peluang itu terbuka lebar saat Timnas Futsal Indonesia bertemu Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 yang berlangsung di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand pada Jumat 8 November 2024 pukul 18.00 WIB.

Faktor pertama Timnas Futsal Indonesia dijagokan menang karena dalam kepercayaan diri tinggi. Skuad asuhan Hector Souto ini menyapu bersih tiga laga fase grup dengan kemenangan.

Timnas Futsal Indonesia tampil tajam di ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: X/@TimnasFutsal)

(Timnas Futsal Indonesia tampil tajam di ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: X/@TimnasFutsal)

Setelah menghajar Kamboja 9-0, Romi Humandri dan kawan-kawan menang 3-1 atas Australia serta Melindas Myanmar 5-1. Hasil itu membuat Timnas Futsal Indonesia finis sebagai juara Grup B dan dipertemukan dengan runner-up Grup A, Thailand.

Banyak yang kaget ketika Thailand, sang raja futsal Asia Tenggara hanya finis sebagai runner-up Grup A. Skuad asuhan Miguel Rodrigo itu finis sebagai runner-up Grup A setelah kalah 2-3 dari Vietnam di matchday pamungkas fase grup.

Jika ditelisik lebih dalam, tak heran Thailand kalah dari Vietnam. Sebab, tim yang turun di ASEAN Futsal Championship 2024 bukanlah skuad terbaik dari Thailand.

Pelatih Miguel Rodrigo tidak membawa pemain-pemain yang mengantarkan Thailand lolos ke 16 besar Piala Dunia Futsal 2024 seperti Muhammad Osamanmusa hingga kapten Kritsada Wongkaeo. Medio 2022, Timnas Futsal Indonesia hampir mengalahkan Thailand dengan skuad menterengnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/51/3099364/kata-kata-pelatih-timnas-filipina-usai-kalahkan-thailand-2-1-di-leg-i-semifinal-piala-aff-2024-V57QxMWXM7.jpg
Kata-Kata Pelatih Timnas Filipina Usai Kalahkan Thailand 2-1 di Leg I Semifinal Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/51/3088237/hasil-timnas-futsal-putri-indonesia-vs-myanmar-di-asean-womens-futsal-championship-2024-menang-4-1-garuda-pertiwi-sabet-posisi-3-0FXsbtTvRq.jpg
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Menang 4-1, Garuda Pertiwi Sabet Posisi 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/51/3086661/timnas-futsal-putri-indonesia-kalah-tipis-dari-thailand-arif-kurniawan-kami-akan-bangkit-8abnswUJzd.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah Tipis dari Thailand, Arif Kurniawan: Kami Akan Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/51/3085034/timnas-futsal-indonesia-juara-asean-futsal-championship-2024-hary-tanoesoedibjo-pertahankan-prestasi-aL3KghtsUd.jpg
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hary Tanoesoedibjo: Pertahankan Prestasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/49/1643845/cek-jadwal-dan-link-motogp-valencia-2025-di-vision-seri-penutup-musim-hpo.webp
Cek Jadwal dan Link MotoGP Valencia 2025 di VISION+, Seri Penutup Musim!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/timnas_indonesia_u_22.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 vs Mali: Uji Coba Penting Jelang SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement