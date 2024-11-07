Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Futsal Thailand Ketar-ketir Hadapi Timnas Futsal Indonesia di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, Sampai Minta Bantuan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |12:20 WIB
Pelatih Futsal Thailand Ketar-ketir Hadapi Timnas Futsal Indonesia di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, Sampai Minta Bantuan!
Pelatih Timnas Futsal Thailand, Miguel Rodrigo, meminta tolong jelang berhadapan dengan Timnas Futsal Indonesia asuhan Hector Souto (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA – Pelatih Timnas Futsal Thailand, Miguel Rodrigo, ketar-ketir jelang berhadapan dengan Timnas Futsal Indonesia di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024. Ia sampai memohon bantuan demi mengalahkan Skuad Garuda.

Thailand harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari Timnas Futsal Vietnam di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Rabu 6 November 2024. Kekalahan ini sekaligus membuat tuan rumah finis di posisi dua, sementara Vietnam keluar sebagai juara Grup A.

Timnas Futsal Thailand

Maka di babak semifinal, Thailand akan menantang Timnas Futsal Indonesia yang keluar sebagai juara Grup B dengan torehan sempurna sembilan poin. Sedangkan Vietnam melawan Australia yang merupakan runner-up Grup B.

Menjelang bentrokan melawan Timnas Futsal Indonesia, Rodrigo berharap banyak kepada fans untuk memadati Terminal 21 Korat. Menurutnya, dukungan penuh dari para fans akan menambah kepercayaan diri anak asuhnya.

"Melawan Indonesia di pertandingan selanjutnya, saya berharap para penggemar Thailand datang dan mendukung kami sebanyak mungkin,” kata Rodrigo, dikutip dari Soha, Kamis (7/11/2024).

Halaman:
1 2
      
