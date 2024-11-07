Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Pelatih Lion City Sailors FC Ngamuk Kalah Dramatis dari Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |22:41 WIB
Pelatih Lion City Sailors FC Ngamuk Kalah Dramatis dari Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025
Tyronne del Pino pastikan kemenangan 3-2 Persib Bandung atas Lion City Sailors FC. (Foto: Instagram/@persib)




PELATIH Lion City Sailors FC, Alexandar Rankovic, kesal bukan main setelah timnya kalah dramatis 2-3 dari Persib Bandung dalam lanjutan matchday keempat Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 yang digelar di Stadion Jalan Besar, Kallang, Kamis (7/11/2024) malam WIB. Juru taktik asal Serbia itu mengatakan, Lion City Sailors FC bisa mengakhiri laga lebih cepat jika unggul 3-0 atau 4-0 atas Persib Bandung di babak pertama.

Sayangnya, sejumlah peluang yang didapat di babak pertama hanya menghasilkan dua gol via Shawal Anuar pada menit kesembilan dan Maxime Lestienne (23’). Skor 2-0 untuk keunggulan Lion City Sailors FC di babak pertama.

Shawal Anuar membuka keunggulan Lion City Sailors FC di babak pertama

(Shawal Anuar membuka keunggulan Lion City Sailors FC di babak pertama)

Apes bagi Lion City Sailors FC, klub asal Singapura ini terkena comeback Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di babak kedua. Persib Bandung mencetak tiga gol di babak kedua sekaligus membalikkan kedudukan menjadi 3-2, via gol-gol dari David da Silva (82’), Mateo Kocijan (90+3’) dan Tyronne del Pino Ramos (90+5’).

“Saya rasa malam ini di babak pertama seharusnya kami bisa mencetak 1-2 gol lainnya. Tapi, berbeda di babak kedua dan gol pertama mereka yang memulai perbedaan ini,” kata Rankovic usai pertandingan.

“Kadang sepakbola itu sangat kejam dan tentunya saya tidak berbuat apa-apa dan dua gol tambahan bisa tercipta,” lanjut pelatih 46 tahun ini.

