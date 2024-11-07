Hitung-hitungan Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025 Setelah Menang 3-2 atas Lion City Sailors FC

HITUNG-hitungan Persib Bandung lolos 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025 setelah menang 3-2 atas Lion City Sailors FC akan diulas Okezone. Persib Bandung mencetak kemenangan dramatis 3-2 atas Lion City Sailors FC di matchday keempat Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 yang digelar Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, Kamis (7/11/2024) malam WIB.

Dibilang dramatis karena ketika laga memasuki menit 80, Persib Bandung masih tertinggal 0-2 dari Lion City Sailors FC. Dalam laga yang baru saja berakhir ini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- tertinggl 0-2 di babak pertama lewat gol-gol Lion City Sailors FC yang dicetak Shawal Anuar pada menit kesembilan dan Maxime Lestienne (23’).

(Shawal Anuar membuka keunggulan Lion City Sailors FC di babak pertama)

Meski tertinggal 0-2, skuad asuhan Bojan Hodak tidak menyerah. Persib Bandung memperkecil kedudukan via gol David da Silva pada menit 82. Di masa injury time, Persib Bandung membalikkan kedudukan lewat Mateo Kocijan (90+3'), dan Tyronne del Pino (90+5').

Berkat kemenangan ini, Persib Bandung membuka peluang lolos 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025. Hingga masing-masing peserta Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 menyisakan dua laga lagi, Persib Bandung duduk di posisi tiga dengan empat angka, unggul satu poin dari Zhejiang FC di posisi buncit.

Sementara itu, posisi puncak ditempati klub asal Thailand, Port FC, dengan sembilan angka. Mengekor di posisi dua ada Lion City Sailors FC dengan tujuh poin.

Lantas, apa syarat Persib Bandung agar lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025? Opsi pertama adalah, Persib Bandung wajib menyapu bersih dua laga sisa Grup F dengan kemenangan, yakni dengan menumbangkan Port FC di kandang lawan pada 28 November 2024 dan mengalahkan Zhejiang FC di kandang sendiri (5 Desember 2024).