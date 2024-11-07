Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 Kelar Laga Lion City Sailors FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Melesat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |21:24 WIB
Klasemen Sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 Kelar Laga Lion City Sailors FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Melesat!
Persib Bandung naik ke posisi 3 klasemen Grup F AFC Champions League 2 2024-2025. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 kelar laga Lion City Sailors FC vs Persib Bandung akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menang dramatis 3-2 atas Lion City Sailors FC dalam matchday keempat Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, Kamis (7/11/2024) malam WIB.

Dalam laga ini, Persib Bandung sempat tertinggal 0-2 di babak pertama lewat gol-gol yang dicetak Shawal Anuar pada menit kesembilan dan Maxime Lestienne (23’).

Momen gol pertama Lion City Sailors FC ke gawang Persib Bandung

(Momen gol pertama Lion City Sailors FC ke gawang Persib Bandung)

Tertinggal 0-2 di babak pertama tidak menyurutkan semangat Persib bandung. Skuad asuhan Bojan Hodak bangkit di babak kedua.

David da Silva membuka keran gol Persib Bandung di menit 82. Skor berubah 1-2 masih untuk keunggulan Lion City Sailors FC. Ketika laga diprediksi berakhir 2-1 untuk kemenangan tuan rumah, Persib bandung tidak membiarkannya.

Persib Bandung kemudian membalikkan kedudukan lewat Mateo Kocijan (90+3'), dan Tyronne del Pino (90+5'), sehingga mereka memenangkan laga dengan skor 3-2. Kemenangan ini merupakan yang pertama dicetak Persib Bandung di Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.

Tambahan tiga poin membuat Persib Bandung naik ke posisi tiga klasemen Grup C AFC Champions League 2 2024-2025 dengan empat angka. Persib Bandung unggul satu angka dari Zhejiang FC di posisi buncit.

