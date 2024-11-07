Klasemen Sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 Kelar Laga Lion City Sailors FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Melesat!

Persib Bandung naik ke posisi 3 klasemen Grup F AFC Champions League 2 2024-2025. (Foto: Persib.co.id)

KLASEMEN sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 kelar laga Lion City Sailors FC vs Persib Bandung akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menang dramatis 3-2 atas Lion City Sailors FC dalam matchday keempat Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, Kamis (7/11/2024) malam WIB.

Dalam laga ini, Persib Bandung sempat tertinggal 0-2 di babak pertama lewat gol-gol yang dicetak Shawal Anuar pada menit kesembilan dan Maxime Lestienne (23’).

(Momen gol pertama Lion City Sailors FC ke gawang Persib Bandung)

Tertinggal 0-2 di babak pertama tidak menyurutkan semangat Persib bandung. Skuad asuhan Bojan Hodak bangkit di babak kedua.

David da Silva membuka keran gol Persib Bandung di menit 82. Skor berubah 1-2 masih untuk keunggulan Lion City Sailors FC. Ketika laga diprediksi berakhir 2-1 untuk kemenangan tuan rumah, Persib bandung tidak membiarkannya.

Persib Bandung kemudian membalikkan kedudukan lewat Mateo Kocijan (90+3'), dan Tyronne del Pino (90+5'), sehingga mereka memenangkan laga dengan skor 3-2. Kemenangan ini merupakan yang pertama dicetak Persib Bandung di Grup F AFC Champions League 2 2024-2025.

Tambahan tiga poin membuat Persib Bandung naik ke posisi tiga klasemen Grup C AFC Champions League 2 2024-2025 dengan empat angka. Persib Bandung unggul satu angka dari Zhejiang FC di posisi buncit.