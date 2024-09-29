Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |14:06 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+
Pemain Real Madrid, Kylian Mbappe bakal jadi sorotan di laga kontra Atletico Madrid. (Foto: Real
A
A
A

JAKARTA - LaLiga 2024-2025 kembali hadir dengan pertandingan panas antara Atletico Madrid yang berhadapan dengan Real Madrid pada Senin (30/9) jam 2 dini hari. Duel seru antara dua raksasa sepak bola Spanyol ini dapat disaksikan streaming di beIN Sports 3 melalui Vision+ dengan klik di sini.

Pertandingan antara Atletico Madrid dan Real Madrid selalu menawarkan tensi tinggi dan aksi tak terduga. Keduanya berada di posisi 3 besar klasemen dengan Real Madrid menduduki posisi kedua dengan 17 poin, di bawah Barcelona. Sedangkan Atletico Madrid menempati posisi ketiga dengan 15 poin.

Kedua klub ini memiliki sejarah persaingan yang panjang, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Pada musim LaLiga 2024-2025 ini, keduanya kembali berhadapan dengan ambisi besar untuk merebut puncak klasemen.

Penasaran siapa yang akan kantongi poin dan merebut posisi klasemen? Saksikan Atletico Madrid vs Real Madrid pada Senin, 30 September 2024 pukul 01:55 WIB dengan klik di sini.

Kylian Mbappe

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/07/51/1663693/hasil-malaysia-open-2026-tiga-ganda-indonesia-kompak-melaju-ke-babak-16-besar-vki.webp
Hasil Malaysia Open 2026: Tiga Ganda Indonesia Kompak Melaju ke Babak 16 Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/lamine_yamal_mencetak_gol_perdana_di_camp_nou_saat.jpg
Alarm Bahaya Barcelona! Lamine Yamal Terancam Absen Lawan Athletic Bilbao di Semifinal Piala Super Spanyol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement