Jadwal dan Link Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+

JAKARTA - LaLiga 2024-2025 kembali hadir dengan pertandingan panas antara Atletico Madrid yang berhadapan dengan Real Madrid pada Senin (30/9) jam 2 dini hari. Duel seru antara dua raksasa sepak bola Spanyol ini dapat disaksikan streaming di beIN Sports 3 melalui Vision+ dengan klik di sini.

Pertandingan antara Atletico Madrid dan Real Madrid selalu menawarkan tensi tinggi dan aksi tak terduga. Keduanya berada di posisi 3 besar klasemen dengan Real Madrid menduduki posisi kedua dengan 17 poin, di bawah Barcelona. Sedangkan Atletico Madrid menempati posisi ketiga dengan 15 poin.

Kedua klub ini memiliki sejarah persaingan yang panjang, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Pada musim LaLiga 2024-2025 ini, keduanya kembali berhadapan dengan ambisi besar untuk merebut puncak klasemen.

Penasaran siapa yang akan kantongi poin dan merebut posisi klasemen? Saksikan Atletico Madrid vs Real Madrid pada Senin, 30 September 2024 pukul 01:55 WIB dengan klik di sini.