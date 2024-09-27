Aktif di Bursa Transfer, Raul Garcia Yakin Atletico Madrid Tambah Kuat Jelang Hadapi Real Madrid

ATLETICO Madrid termasuk aktif di bursa transfer musim panas 2024. Hasilnya, Raul Garcia melihat Los Rojiblancos kian kuat jelang menghadapi Real Madrid di pekan ke delapan Liga Spanyol 2024-2025.

Skuad berkostum merah putih itu memang cukup aktif di lantai bursa. Mereka mendatangkan hingga enam pemain dengan total nilai belanja mencapai 185 juta euro (setara Rp3,1 triliun).

Anggaran itu dipakai untuk menggaet Robin Le Normand, Conor Gallagher, Juan Musso, Clement Lenglet, Alexander Sorloth, dan Julian Alvarez. Tentu saja, Atletico tidak asal mendatangkan personel baru.

Mereka juga melepas hingga 18 pemain dengan total nilai yang didapat 93,9 juta euro (setara Rp1,6 triliun). Sejumlah personel dilepas dengan harga tinggi seperti Joao Felix demi mendapat dana segar.

Tak hanya sang pemain asal Portugal, Atletico juga mendepak penyerang Alvaro Morata. Kepergian dua pemain itu langsung bisa ditutupi oleh Alvarez dan Sorloth kendati harus mengucurkan dana tidak sedikit.

Aktivitas di jendela transfer musim panas 2024 itu ditanggapi positif oleh Raul Garcia. Pria berusia 38 tahun itu yakin Atletico akan semakin kuat di musim ini.

“Atletico memperkuat timnya setiap tahun dengan maksud yang positif. Pemain-pemain yang datang itu akan membuat perbedaan besar,” ujar Garcia kepada Okezone dalam virtual Call LA Liga, Kamis 26 September 2024.

“Tim ini jadi lebih bagus dibanding tahun lalu. Namun, (pemain-pemain baru) itu butuh waktu (untuk menampilkan performa apik) dan memahami rekan-rekan barunya,” imbuh eks gelandang Atletico itu.