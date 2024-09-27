Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Aktif di Bursa Transfer, Raul Garcia Yakin Atletico Madrid Tambah Kuat Jelang Hadapi Real Madrid

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |23:47 WIB
Aktif di Bursa Transfer, Raul Garcia Yakin Atletico Madrid Tambah Kuat Jelang Hadapi Real Madrid
Atletico Madrid diyakini Raul Garcia akan semakin kuat seiring kedatangan pemain-pemain baru (Foto: La Liga)
A
A
A

ATLETICO Madrid termasuk aktif di bursa transfer musim panas 2024. Hasilnya, Raul Garcia melihat Los Rojiblancos kian kuat jelang menghadapi Real Madrid di pekan ke delapan Liga Spanyol 2024-2025.

Skuad berkostum merah putih itu memang cukup aktif di lantai bursa. Mereka mendatangkan hingga enam pemain dengan total nilai belanja mencapai 185 juta euro (setara Rp3,1 triliun).

Atletico Madrid

Anggaran itu dipakai untuk menggaet Robin Le Normand, Conor Gallagher, Juan Musso, Clement Lenglet, Alexander Sorloth, dan Julian Alvarez. Tentu saja, Atletico tidak asal mendatangkan personel baru.

Mereka juga melepas hingga 18 pemain dengan total nilai yang didapat 93,9 juta euro (setara Rp1,6 triliun). Sejumlah personel dilepas dengan harga tinggi seperti Joao Felix demi mendapat dana segar.

Tak hanya sang pemain asal Portugal, Atletico juga mendepak penyerang Alvaro Morata. Kepergian dua pemain itu langsung bisa ditutupi oleh Alvarez dan Sorloth kendati harus mengucurkan dana tidak sedikit.

Aktivitas di jendela transfer musim panas 2024 itu ditanggapi positif oleh Raul Garcia. Pria berusia 38 tahun itu yakin Atletico akan semakin kuat di musim ini.

“Atletico memperkuat timnya setiap tahun dengan maksud yang positif. Pemain-pemain yang datang itu akan membuat perbedaan besar,” ujar Garcia kepada Okezone dalam virtual Call LA Liga, Kamis 26 September 2024.

“Tim ini jadi lebih bagus dibanding tahun lalu. Namun, (pemain-pemain baru) itu butuh waktu (untuk menampilkan performa apik) dan memahami rekan-rekan barunya,” imbuh eks gelandang Atletico itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662849/bagaimana-nasib-piala-dunia-2026-jika-keamanan-as-memburuk-buntut-penangkapan-maduro-lub.webp
Bagaimana Nasib Piala Dunia 2026 Jika Keamanan AS Memburuk Buntut Penangkapan Maduro?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/06/01/tyson_fury_2.jpg
Tyson Fury Comeback? Pernyataan Sang Gypsy King Bikin Heboh Dunia Tinju
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement