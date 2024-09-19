Bojan Hodak Tegaskan Persib Bandung Tak Masalah dengan Jadwal Padat, Siap Menggila Lawan Port FC!

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tegaskan timnya tak masalah dengan jadwal padat yang menanti pada musim 2024-2025 ini. Dia memastikan Persib Bandung tetap siap tampil menggila saat melawan Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025.

Diketahui, Persib Bandung harus melakoni laga di AFC Champions League 2 2024-2025 dalam waktu yang mepet dengan pertandingan di Liga 2 2024-2025. Skuad Maung Bandung -julukan Persib- hanya punya waktu tiga hari untuk menyiapkan diri melawan Port FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis (19/9/2024).

Sebelumnya, Persib Bandung baru saja berlaga melawan PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 pada Sabtu 15 September 2024. Laga itu sendiri yang berkesudahan 2-1 untuk kemenangan Persib.

Bojan Hodak mengatakan timnya tetap harus menampilkan performa terbaik saat melawan Port FC, meskipun persiapan mepet. Tujuannya agar Persib meraih hasil maksimal dalam laga nanti, meskipun tidak mudah.