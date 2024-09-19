Persib Bandung Mesti Waspada, Asnawi Mangkualam Bakal Diandalkan Pelatih Port FC saat Tandang ke Stadion Si Jalak Harupat

BANDUNG – Pelatih Port FC, Rangsan Viwatchaichok, andalkan Asnawi Mangkualam saat hadapi Persib Bandung di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025. Tentunya, Persib Bandung perlu lebih waspada untuk menghadapi Port FC di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (19/9/2024) pukul 19.00 WIB.

Rangsan Viwatchaichok pun beberkan alasan bakal jadikan Asnawi Mangkualam andalan di laga Persib Bandung vs Port FC. Asnawi yang merupakan pemain asal Indonesia dipastikan sudah mengetahui karakter permainan Persib Bandung. Bahkan, beberapa di antara pemain Maung Bandung sudah dikenalnya.

“Ya, Persib Bandung merupakan tim yang bagus dan mereka akan lebih kuat karena bermain di kandang,” kata Rangsan di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu 18 September 2024.

“Kami juga mempunyai satu pemain dari Indonesia, Asnawi. Jadi, saya rasa fans Indonesia akan hadir mendukung Persib dan mendukung Asnawi juga,” tambahnya.

Rangsan mengaku sebelumnya tidak mengetahui Persib Bandung. Namun, ia beruntung memiliki tim analis yang membantunya untuk memberikan informasi mengenai Pangeran Biru mulai dari pelatih, pemain, hingga permainan yang diperagakan.

“Mereka punya pemain asing bagus. Mereka tampil bagus musim lalu dan memulai musim ini dengan bagus. Jadi, kami sudah menonton beberapa pertandingan mereka dan mempelajari itu. Kami harus siap ketika datang ke sini,” tegas Rangsan.

Namun, Rangsan memastikan tidak akan menginstruksikan para pemainnya untuk mewaspadai satu per satu pemain Persib Bandung. Baginya, semua pemain lawan memiliki peran yang sangat penting di dalam tim.

“Saya hanya berharap tidak ada pemain yang cedera setelah pertandingan dan kami berharap mereka bisa lebih kuat setiap pertandingannya,” harapnya.