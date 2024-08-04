Jadwal Siaran Langsung Borneo FC vs Arema FC di Final Presiden 2024: Singo Edan Juara Back to Back?

Simak jadwal Final Piala Presiden 2024 yang akan berlangsung Minggu (4/8/2024) malam WIB (Foto: Piala Presiden)

SOLO – Jadwal siaran langsung Borneo FC vs Arema FC di final Piala Presiden 2024 sudah diketahui. Laga itu akan berlangsung Minggu (4/8/2024) pukul 19.30 WIB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Pelatih Arema FC, Joel Cornelli, menilai kemungkinan back to back terbuka luas. Singo Edan adalah juara bertahan Piala Presiden setelah meraihnya pada 2022.

"Tim dalam keadaan bagus, ini laga yang penting dan kami siap bertanding. Kami sudah melakukan latihan dan recovery pemain," ujar Cornelli, dikutip Minggu (4/8/2024).

Menurut pria asal Brasil itu, laga tidak akan berjalan mudah karena Borneo adalah tim yang kuat. Namun, ini adalah laga final sehingga kemungkinan juara sama kuat yakni 50-50 bagi kedua kesebelasan.

"Saya percaya dengan tim dan pemain saya, kita punya kesempatan yang bagus. Tapi ini final peluangnya 50-50 untuk menang," ucap Cornelli.

Pria berusia 57 tahun itu menegaskan telah memiliki sejumlah opsi untuk mengantisipasi sejumlah pemain kunci Borneo FC termasuk antisipasi bola mati agar bisa mencuri kemenangan. Ia juga mewaspadai perubahan komposisi pemain di tubuh Pesut Etam.

"Saya punya beberapa opsi pemain yang tidak kalah bagus, jadi kami akan menganalisa untuk formasi terbaik,” ungkap Cornelli.