Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Borneo FC vs Arema FC di Final Presiden 2024: Singo Edan Juara Back to Back?

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |06:36 WIB
Jadwal Siaran Langsung Borneo FC vs Arema FC di Final Presiden 2024: Singo Edan Juara <i>Back to Back</i>?
Simak jadwal Final Piala Presiden 2024 yang akan berlangsung Minggu (4/8/2024) malam WIB (Foto: Piala Presiden)
A
A
A

SOLO – Jadwal siaran langsung Borneo FC vs Arema FC di final Piala Presiden 2024 sudah diketahui. Laga itu akan berlangsung Minggu (4/8/2024) pukul 19.30 WIB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Pelatih Arema FC, Joel Cornelli, menilai kemungkinan back to back terbuka luas. Singo Edan adalah juara bertahan Piala Presiden setelah meraihnya pada 2022.

Arema FC juara Piala Presiden 2022

"Tim dalam keadaan bagus, ini laga yang penting dan kami siap bertanding. Kami sudah melakukan latihan dan recovery pemain," ujar Cornelli, dikutip Minggu (4/8/2024).

Menurut pria asal Brasil itu, laga tidak akan berjalan mudah karena Borneo adalah tim yang kuat. Namun, ini adalah laga final sehingga kemungkinan juara sama kuat yakni 50-50 bagi kedua kesebelasan.

"Saya percaya dengan tim dan pemain saya, kita punya kesempatan yang bagus. Tapi ini final peluangnya 50-50 untuk menang," ucap Cornelli.

Pria berusia 57 tahun itu menegaskan telah memiliki sejumlah opsi untuk mengantisipasi sejumlah pemain kunci Borneo FC termasuk antisipasi bola mati agar bisa mencuri kemenangan. Ia juga mewaspadai perubahan komposisi pemain di tubuh Pesut Etam.

"Saya punya beberapa opsi pemain yang tidak kalah bagus, jadi kami akan menganalisa untuk formasi terbaik,” ungkap Cornelli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1643031/3-wajah-baru-ikut-latihan-timnas-indonesia-u22-jelang-lawan-mali-ada-luke-keet-qca.webp
3 Wajah Baru Ikut Latihan Timnas Indonesia U-22 Jelang Lawan Mali: Ada Luke Keet!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/timnas_indonesia_u_17_dipastikan_tersingkir.jpg
Daftar 32 Tim Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Indonesia Tersingkir Usai Drama Akhir Fase Grup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement