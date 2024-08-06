Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri

Arkhan Fikri jadi pemain muda terbaik di Piala Presiden 2024 (Foto: Instagram/arkhanfikri)

ARKHAN Fikri dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di ajang Piala Presiden 2024. Penghargaan itu tidak terlepas dari penampilan apiknya bersama Arema FC sepanjang turnamen berlangsung.

Penghargaan individu Arkhan Fikri melengkapi gelar gelar juara yang berhasil didapat Singo Edan -julukan Arema FC- di Piala Presiden 2024. Pasukan Joel Cornelli menang 1-1 (5-4) atas Borneo FC pada laga final yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Minggu 4 Agustus 2024.

Arkhan Fikri mengatakan sangat senang dapat mendapatkan penghargaan itu. Dia pun memang selalu berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Arema FC.

"Alhamdulillah yang penting kami juara dulu, untuk tim dulu. Saya bersyukur ini piala pertama saya di Arema FC," kata Arkhan usai laga.

Arkhan Fikri mengatakan semua pencapain kali ini sebagai bukti Arema FC yang semakin kompak dan para pemain saling melengkapi. Arkhan Fikri pun menilai Arema FC tidak mudah untuk mengalahkan Pesut Etam -julukan Borneo FC-.

"Kami semua pemain bekerja keras dan akhirnya bisa menang walaupun penalti," katanya.