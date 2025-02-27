PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!

Piala Presiden 2025 akan diikuti klub luar negeri yang dihuni pemain Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@officialpialapresiden)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut pihaknya sudah mengirim surat undangan mengikuti Piala Presiden 2025 ke enam klub yang dihuni pemain Timnas Indonesia di luar negeri. Sejauh ini, baru satu yang membalas surat tersebut.

Piala Presiden 2025 direncanakan bergulir pada Juli mendatang. PSSI berencana mengusung konsep baru dengan menghadirkan klub-klub luar negeri yang dihuni pemain Timnas Indonesia untuk berpartisipasi.

1. Respons

Erick Thohir bersama Mees Hilgers dan Thom Haye (Foto: Instagram/@erickthohir)

Erick menyampaikan sudah ada satu klub yang merespons surat dari PSSI. Hanya saja, ia masih belum ingin membocorkan klub tersebut termasuk jawabannya. Sebab, PSSI butuh setidaknya empat tim luar negeri.

“PSSI sudah mengirim surat ke beberapa klub yang memiliki pemain Indonesia. Dari enam surat sepertinya satu sudah respons, saya belum bisa bicara,” kata Erick saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

“Kan enggak mungkin saya umumkan kalau ternyata dari tim luar negerinya tidak empat jumlahnya, jadi enggak bisa main juga. Minimalnya kan 4 yang kami harapkan,” sambung Menteri BUMN itu.

2. Review

Erick menjelaskan ada satu klub juga yang sedang mereview surat undangan dari PSSI. Ia menjelaskan klub-klub yang dikirim surat undangan sejauh ini masih yang berbasis di Eropa.