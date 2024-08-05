Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |15:43 WIB
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
Arema FC juara Piala Presiden 2024. (Foto: Arema FC)
A
A
A

3 klub pemenang Piala Presiden terbanyak akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada Arema FC.

Ajang Piala Presiden edisi 2024 sendiri baru saja rampung digelar. Turnamen yang digelar pada pramusim ini dimenangkan Arema FC usai sukses mengalahkan Borneo FC di final lewat drama adu penalti dengan skor akhir 1-1 (5-4).

Hasil itu menambah panjang kesuksesan Arema FC. Kini, menarik menilik klub pemenang Piala Presiden terbanyak.

Siapa saja mereka? Berikut 3 klub pemenang Piala Presiden terbanyak.

3. Persib Bandung

Persib Bandung

Salah satu klub pemenang Piala Presiden terbanyak adalah Persib Bandung. Klub berjuluk Maung Bandung ini sudah merasakan manisnya menjadi kampiun Piala Presiden saat ajang itu pertama kali digelar, yakni pada 2015.

Persib memastikan jadi juara Piala Presiden 2015 usai mengalahkan Sriwijaya FC di babak final. Brmain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Persib menang meyakinkan dengan skor 2-0.

2. Persija Jakarta

Persija Jakarta

Kemudian, ada Persija Jakarta. Sama seperti Persib, Persija juga baru satu kali menjuarai Piala Presiden sejak turnamen ini digelar pada 2015.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menjadi kampiun Piala Presiden pada 2018. Kepastian itu didapat usai Persija menang 3-0 atas Bali United di babak final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno.

Pada Piala Presiden 2024 ini, Persija harus finis di urutan keempat. Mereka gagal melaju ke final usai kalah dari Borneo FC di semifinal dengan skor 1-2. Lalu, dalam perebutan tempat ketiga, Persija kalah 0-1 dari Persis Solo.

Halaman:
1 2
      
