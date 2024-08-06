Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1

KISAH Arema FC rutin juara Piala Presiden tapi tak pernah juara Liga 1 menarik diulas. Apalagi, Arema baru saja merebut gelar juara Piala Presiden lagi pada edisi 2024 ini.

Ya, Arema FC sukses menyabet gelar juara Piala Presiden 2024 usai mengalahkan Borneo FC di partai final. Bermain di Stadion Manahan, Solo, pada Minggu 5 Agustus 2024 malam WIB, Singo Edan -julukan Arema FC- meraih kemenangan lewat drama adu penalti dengan skor 5-4.

Laga final Arema FC kontra Borneo FC harus berlanjut ke babak adu penalti karena skor imbang terus terjaga hingga waktu normal pertandingan. Skor 1-1 kala itu terus terjaga.

Pencapaian ini membuat Arema FC menambah panjang koleksi gelar juaranya di ajang pramusim, Piala Presiden. Total, mereka sudah 4 kali juara Piala Presiden.

Sebelum pada edisi 2024, Arema FC menjadi kampiun Piala Presiden pada 2017, 2019, dan 2022. Torehan ini membuat Arema FC jadi klub tersukses di pentas Piala Presiden.

Meski sukses menjadi juara, Arema FC tetap jadi sorotan dan diragukan bisa melanjutkan tren positifnya ke Liga 1 2024-2025. Sebab, mereka rutin juara Piala Presiden, tetapi tak pernah juara Liga 1.

Kondisi ini sudah terjadi sejak Arema FC pertama kali menjuarai Piala Presiden, pada 2017. Kala itu, Arema FC yang ditangani Aji Santoso gagal berbicara banyak di Liga 1 karena hanya bisa menyelesaikan musim di urutan kesembilan.

Begitu juga pada 2019, Arema FC gagal bersaing memperebutkan gelar juara di ajang Liga 1. Mereka hanya menempati urutan kesembilan di klasemen akhir Liga 1 2019.

Tren negatif Arema di Liga 1 berlanjut ke musim 2022. Kala itu, Arema bahkan lebih memble. Mereka hanya bisa mengakhiri musim di urutan ke-12.

Pada musim lalu, Arema juga tak bisa berkiprah baik di Liga 1. Mereka bahkan nyaris terdegradasi dengan hanya finis di urutan ke-15. Dari 34 laga yang dilakoni semusim, mereka hanya bisa meraih 38 poin, hasil dari 10 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 16 kekalahan.