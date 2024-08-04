Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persis Solo Raih Posisi 3 Piala Presiden 2024, Ini Kata Milomir Seslija

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |01:47 WIB
Persis Solo Raih Posisi 3 Piala Presiden 2024, Ini Kata Milomir Seslija
Milomir Seslija puas Persis Solo jadi peringkat tiga terbaik Piala Presiden 2024 (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

SOLO – Persis Solo mengunci kemenangan atas Persija Jakarta 1-0 di perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2024. Sang pelatih, Milomir Seslija, menganggap hasil positif itu sebagai kebangkitan.

Duel Persis Solo vs Persija Jakarta itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 3 Agustus 2024 malam WIB. Satu-satunya gol dalam pertandingan itu dicetak oleh Ricardo Lima pada menit kesembilan.

Persis Solo vs Persija Jakarta (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Seslija mengatakan, Persis menampilkan performa yang bagus di laga tadi malam. Itu menunjukkan kebangkitan Laskar Sambernyawa usai kalah dari Arema FC di partai semifinal.

"Hari ini kami menampilkan performa yang bagus dan kami bangkit setelah melawan Arema," ujar Seslija dalam konferensi pers, dikutip Minggu (4/8/2024).

Pria asal Bosnia & Herzegovina itu mengakui timnya terpukul setelah kalah dari Arema. Maka, pada jeda pertandingan, aspek taktik dan mental adalah hal yang menjadi fokusnya.

"Kami mungkin punya waktu yang lebih sedikit untuk beristirahat dari Persija. Tapi kami tampil bersama-sama dan jauh lebih kompak," urai Seslija.

Halaman:
1 2
      
