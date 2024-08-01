Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Sadio Mane, Anak Imam Masjid yang Jadi Inspirasi karena Bangun Banyak Masjid dan Rumah Sakit

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |07:03 WIB
Kisah Sadio Mane, Anak Imam Masjid yang Jadi Inspirasi karena Bangun Banyak Masjid dan Rumah Sakit
Sadio Mane rajin membangun masjid dan rumah sakit di negara asalnya (Foto: EPA/Ronald Wittek)
A
A
A

KISAH Sadio Mane, anak imam Masjid yang jadi inspirasi karena bangun banyak masjid dan rumah sakit di negaranya, menarik untuk diulas. Sebab, ia menunjukkan kesederhanaan dan kebesaran hati.

Mane merupakan salah satu bintang besar di sepakbola. Sejumlah klub papan atas pernah dibelanya seperti Liverpool (2016-2022), Bayern Munich (2022-2023), dan Al Nassr (2023 – sekarang).

Sadio Mane

Tak hanya itu, Mane juga meraih sejumlah prestasi gemilang seperti trofi Liga Inggris dan Liga Champions bersama Liverpool. Gaji tinggi tentu menjadi ganjaran setimpal buat pemain berpaspor Senegal itu.

Prestasinya bersama Timnas Senegal juga mentereng. Sane sukses membawa negaranya juara Piala Afrika 2021 yang sekaligus menjadi trofi pertama buat Singa-Singa Terana.

Sumbangsih pemain berusia 32 tahun itu tak hanya prestasi di lapangan hijau. Mane juga membangun rumah sakit dan masjid di kampung halamannya, Bambali, Senegal!

Setelah mencapai kesuksesannya, Mane menyisihkan sebagian kekayaannya untuk membantu kesejahteraan penduduk di sekitar Bambali. Ia pernah menyumbangkan uang 41 ribu poundsterling (setara Rp747 juta) untuk memerangi pandemi Covid-19 pada 2020.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/51/1641871/padang-gurun-utah-jadi-saksi-keberanian-di-kompetisi-sepeda-gunung-paling-ekstrem-dunia-avk.webp
Padang Gurun Utah Jadi Saksi Keberanian di Kompetisi Sepeda Gunung Paling Ekstrem Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/ac_milan.jpg
Hasil Lengkap dan Klasemen Liga Italia: AC Milan Ditahan Parma, Juventus Gagal Rajai Derby Turin
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement