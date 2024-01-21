Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Bulan Tinggalkan Sepakbola Eropa, Sadio Mane Akui Nyaman Berkarier di Liga Arab Saudi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |03:07 WIB
5 Bulan Tinggalkan Sepakbola Eropa, Sadio Mane Akui Nyaman Berkarier di Liga Arab Saudi
Sadio Mane bermain untuk Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024 (Foto: Reuters)
RIYADH - Pemain Al Nassr, Sadio Mane mengaku makin nyaman berkarier di Liga Arab Saudi. Hal itu membuatnya bisa memberikan kontribusi terbaik untuk timnya dalam laga yang dimainkan.

Sebatas informasi, Mane didatangkan Al Nassr dari Bayern Munchen pada Agustus 2023. Pemain itu diikat kontrak Al Nassr dengan durasi tiga tahun tersebut.

Mane menyatakan keputusannya cukup tetap melanjutkan karier di Liga Arab Saudi saat ini. Oleh dikarenakan, kompetisi di sana terus meningkat dan saat ini pun menjadi sorotan dunia.

"Liga Pro Saudi adalah kejuaraan yang sangat bagus, yang disaksikan semua orang di dunia," kata Mane dilansir dari laman Tuttomercato, Sabtu (20/1/2024).

Mantan pemain Liverpool itu mengatakan dalam setiap laga akan berupaya memberikan kontribusi maksimal buat timnya. Hal itu agar Al Nassr dapat meraih kemenangan demi kemenangan.

"Saya melakukan yang terbaik, saya menikmati setiap menitnya. Sisanya tidak penting," katanya.

