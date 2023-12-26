Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Haru Cristiano Ronaldo Ajak Sadio Mane Pimpin Selebrasi Fans Setia Al Nassr Usai Kalahkan Al Ettifaq

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |23:46 WIB
Momen Haru Cristiano Ronaldo Ajak Sadio Mane Pimpin Selebrasi Fans Setia Al Nassr Usai Kalahkan Al Ettifaq
Cristiano Ronaldo bersama rekan-rekan setimnya di Al Nassr (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBUAH momen haru terlihat saat Cristiano Ronaldo ajak Sadio Mane memimpin selebrasi kemenangan di hadapan para fans setia Al Nassr di laga menghadapi Al Ettifaq.

Bertanding di Al Awwal Park, Jumat, 22 Desember 2023 malam WIB dalam lanjutan pekan ke-18 Saudi Pro League, Al Nassr tampil perkasa dengan menggasak tamunya, Al Ettifaq dengan skor 3-1.

 Al Nassr

Di babak pertama, Cristiano Ronaldo cs sempat kesulitan untuk menembus pertahanan Al Ettifaq. Hingga pada menit ke-43, Alex Telles sukses membuka keunggulan untuk Al Nassr.

Di babak kedua, Al Nassr yang sangat mengincar kemenangan berlanjut meningkatkan intensitas permainan. Hasilnya, Marcelo Brozovic sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-59.

Pada menit ke-73, Sadio Mane berhasil memaksa pemain Al Ettifaq melakukan handball di dalam kotak penalti. Cristiano Ronaldo yang menjadi eksekutor pun lantas berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui titik putih.

Satu-satunya gol balasan Al Ettifaq kemudian lahir di menit ke-85 melalui aksi Al Kuwaykibi. Meski begitu, gol tersebut tidak banyak merubah hasil pertandingan tersebut.

Sebuah hal menarik terlihat seusai pertandingan berakhir. Pada momen itu, para fans setia Al Nassr membentangkan sebuah spanduk bergambarkan Sadio Mane yang mengenakan sebuah mahkota dan jubah layaknya seorang raja.

Melihat hal tersebut, Mane yang baru pertama kali mendapat perlakuan seperti itu merasa senang namun juga bingung dengan apa yang harus ia lakukan.

Di sinilah peran Cristiano Ronaldo sebagai seorang kapten kembali ditunjukan. Melihat rekan satu timnya yang kebingungan karena diberi sambutan istimewa dari fans, Ronaldo kemudian berjalan dan merangkul Sadio Mane.

