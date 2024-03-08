Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |10:01 WIB
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
Cristiano Ronaldo kembali dapat perlakuan tak mengenakkan di Liga Arab Saudi (Foto: Instagram/@alnassr)
A
A
A

RIYADH Cristiano Ronaldo lagi-lagi mendapat tindakan tidak mengenakkan saat membela Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024. Penonton kembali meledeknya dengan meneriakkan nama Lionel Messi!

Faris Najd menelan kekalahan memalukan dari Al Raed dengan skor 1-3 dalam lanjutan Liga Arab Saudi musim ini. Yang lebih memalukan, laga itu digelar di kandang sendiri, Stadion Al-Awwal, Jumat (8/3/2024) dini hari WIB.

Cristiano Ronaldo

Gawang Al Nassr harus kecolongan tiga gol lewat Karim El Berkaoui (18’), Mohamed Fouzair (46’), dan Amir Sayoud (87’). Sementara satu gol hiburan tuan rumah dicetak Ayman Yahya di menit ke-24. Hasil yang cukup disayangkan karena sebenarnya tuan rumah tampil sangat dominan.

Tim besutan Luis Castro mencatat penguasaan bola sebesar 72 persen. Kemudian, mereka juga melesatkan 16 tembakan. Berbanding cukup jauh dari Al Raed yang mencatat 28 persen penguasaan bola dan hanya lesatkan tujuh tembakan.

Dalam laga tersebut, Ronaldo dipercaya untuk tampil penuh. Namun hal itu sama sekali tidak berdampak apapun. Eks pemain Manchester United itu tak mampu mengantarkan Al Nassr meraih kemenangan.

Momen menariknya, Ronaldo yang tak menunjukkan taringnya justru diteriaki dengan nama Messi. Kemungkinan besar, mereka yang meneriaki itu adalah suporter dari Al Raed.

Halaman:
1 2
      
