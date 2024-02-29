Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tonton Aksi Roberto Firmino di Saudi Pro League 2023/2024 di RCTI+

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |16:12 WIB
Tonton Aksi Roberto Firmino di Saudi Pro League 2023/2024 di RCTI+
Simak dan saksikan tayangan Saudi Pro League hanya di RCTI+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

PERTANDINGAN Saudi Pro League telah memasuki pekan ke-22 yang menyajikan persaingan sengit antar klub-klub papan atas, salah satunya big match dari dua tim besar, yaitu Al Hilal vs Al Ittihad. Sementara itu Cristiano Ronaldo kemungkinan besar tidak akan bermain bersama Al-Nassr yang akan melawan Al Hazem dikarenakan hukuman. Ada juga pertandingan Al Ahli yang diperkuat Roberto Firmino melawan Al Fateh.

Roberto Firmino

Berikut jadwal lengkap Saudi Pro League yang tayang di RCTI+ minggu ini :

29 Februari 2024

Al Nassr vs Al Hazem, Pukul 23:45 WIB

1 Maret 2024

Al Hilal vs Al Ittihad, Pukul 23.45 WIB

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/11/51/1654383/sea-games-thailand-2025-jadwal-lengkap-voli-putri-11-desember-timnas-indonesia-tampil-zbf.jpg
SEA Games Thailand 2025: Jadwal Lengkap Voli Putri 11 Desember, Timnas Indonesia Tampil
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/bek_persib_bandung_patrico_matricardi.jpg
Persib Tembus 16 Besar ACL 2, Matricardi Ingatkan Bahaya Fase Knock-out
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement