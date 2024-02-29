Tonton Aksi Roberto Firmino di Saudi Pro League 2023/2024 di RCTI+

PERTANDINGAN Saudi Pro League telah memasuki pekan ke-22 yang menyajikan persaingan sengit antar klub-klub papan atas, salah satunya big match dari dua tim besar, yaitu Al Hilal vs Al Ittihad. Sementara itu Cristiano Ronaldo kemungkinan besar tidak akan bermain bersama Al-Nassr yang akan melawan Al Hazem dikarenakan hukuman. Ada juga pertandingan Al Ahli yang diperkuat Roberto Firmino melawan Al Fateh.

Berikut jadwal lengkap Saudi Pro League yang tayang di RCTI+ minggu ini :

29 Februari 2024

Al Nassr vs Al Hazem, Pukul 23:45 WIB

1 Maret 2024

Al Hilal vs Al Ittihad, Pukul 23.45 WIB