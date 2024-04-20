Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!

HASIL Al Nassr vs Al Feiha di lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit, tuan rumah Al Nassr yang tanpa diperkuat Cristiano Ronaldo menang 3-1.

Gol-gol Al Nassr dicetak Abdulelah Al-Amri pada menit 72, serta brace Sadio Mane (76’ dan 82’). Sementara itu, gol tunggal Al Feiha dicetak Fashion Sakala pada menit keenam. Berkat kemenangan ini, Al Nassr kukuh di posisi dua klasemen Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan 68 angka, terpaut sembilan poin dari Al Hilal di posisi satu.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Al-Nassr langsung dikejutkan dengan gol cepat yang dicetak Fashion Sakala (6’). Pemain asal Zambia itu berhasil merobek gawang David Ospina usai memanfaatkan umpan terukur dari Anthony Nwakaeme.

Setelah gol itu, Faris Najd -julukan Al-Nassr- berupaya keras mendominasi jalannya pertandingan. Al-Nassr mengontrol lini tengah dengan mengandalkan Marcelo Brozovic dan Abdullah Al-Khaibari.

Sayangnya, mereka kesulitan mencapai lini pertahanan Al-Feiha yang tampil solid. Pada menit ke-40, Al-Nassr mendapatkan kesempatan penalti. Namun, Sadio Mane yang menjadi eksekutor tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Al-Feiha atas Al-Nassr 1-0.