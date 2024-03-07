Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pensiun 2 Tahun Lagi, Cristiano Ronaldo Langsung Nikahi Georgina Rodriguez?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |11:07 WIB
Pensiun 2 Tahun Lagi, Cristiano Ronaldo Langsung Nikahi Georgina Rodriguez?
Kapan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez akan menikah? (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

PENSIUN dua tahun lagi, Cristiano Ronaldo langsung menikahi sang kekasih, Georgina Rodriguez? Di usianya yang sudah tidak muda lagi yakni 39 tahun, Cristiano Ronaldo masih memiliki ambisi besar di sepakbola.

Bersama Al Nassr musim ini, Cristiano Ronaldo menggila dengan koleksi 28 gol dan 11 assist dari 32 pertandingan. Cristiano Ronaldo juga masih berstatus kapten Tmnas Portugal dan akan ambil bagian di Euro 2024.

Cristiano Ronaldo

Lantas, kapan Cristiano Ronaldo akan pensiun dari dunia sepakbola yang membesarkan namanya? Dalam sebuah obrolan di sela-sela Paris Fashion Week, Georgina Rodriguez ditanya temannya kapan Cristiano Ronaldo akan pensiun dari sepakbola.

Perempuan berdarah Argentina itu mengatakan Cristiano Ronaldo akan gantung sepatu antara satu atau dua tahun lagi. “Ia bilang satu atau dua tahun lagi akan selesai (pensiun). Namun, saya tidak tahu pastinya,” kata Georgina Rodriguez, Okezone mengutip dari Instagram @projectfootball.

Jika pensiun dua tahun lagi, itu berarti Cristiano Ronaldo masih mengincar tampil di Piala Dunia 2026, ketika usianya menginjak 41 tahun! Ayah lima anak ini sepertinya masih berambisi memenangkan satu-satunya trofi mayor yang belum pernah diraihnya tersebut.

Nantinya setelah pensiun, apakah Cristiano Ronaldo langsung menikahi Georgina Rodriguez? Sekadar diketahui, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodrigiez menjalin hubungan sejak November 2016.

Halaman:
1 2
      
