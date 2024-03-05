Kisah Cristiano Ronaldo Jr, Anak Pertama CR7 yang Tak Tahu Asal Usul Ibu Kandungnya

Cristiano Ronaldo Jr hingga kini belum tahu siapa ibu kandungnya. (Foto: REUTERS)

KISAH Cristiano Ronaldo Jr, anak pertama CR7 yang tak tahu asal usul ibu kandungnya akan diulas Okezone. Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo sudah memiliki 5 orang anak yang berasal dari 3 wanita berbeda.

Namun, yang paling membingungkan, ada satu orang wanita yang hingga kini tidak diketahui identitasnya. Wanita itu adalah ibu dari anak sulung Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr.

(Cristiano Ronaldo bersama Cristiano Ronaldo Jr. (Foto: Instagram/@cristiano)

Cristiano Ronaldo Jr memang tengah menjadi sorotan belakangan ini. Dalam sebuah foto yang dibagikan di media sosial, ia dan ayahnya tampak memiliki kemiripan di mana keduanya sama-sama membentuk tubuh dengan baik.

Selain itu, Cristianinho - sapaan Cristiano Ronaldo Jr- juga baru saja mengantarkan tim Al Nassr U-13 menjadi juara Liga Arab Saudi U-13. Hal ini menjadi bukti betapa sayangnya Cristiano Ronaldo kepada sang putra sulung hingga sang anak mampu mengikuti jejaknya.

Meski begitu, semua kebahagiaan Cristianinho tampak tidak lengkap tanpa kehadiran seorang ibu. Namun, begitulah adanya, karena hingga detik ini ia tidak mengetahui siapa sosok ibu kandungnya.

Cristianinho lahir di San Diego, California, Amerika Serikat pada 17 Juni 2010. Karena tidak ada sang ibu kandung, anak pertama Cristiano Ronaldo itu dibesarkan sang nenek, yakni Maria Dolores dos Santos Aveiro.

Cristiano Ronaldo lantas memberi pengumuman kepada publik bahwa ia telah menjadi seorang ayah. Akan tetapi, ia merahasiakan sosok ibu dari anak pertamanya yang konon tidak ingin diketahui identitasnya.