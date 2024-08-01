Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Final Piala Presiden 2024: Arkhan Fikri Pastikan Arema Tampil All Out Hadapi Borneo FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |20:16 WIB
Final Piala Presiden 2024: Arkhan Fikri Pastikan Arema Tampil <i>All Out</i> Hadapi Borneo FC
Penggawa Arema FC, Arkhan Fikri (Foto: pialapresiden.id)
A
A
A

GELANDANG Arema FC, Arkhan Fikri menegaskan timnya bakal tampil all out di final Piala Presiden 2024. Arkhan mengatakan, Singo Edan -julukan Arema FC- sudah menyiapkan taktik khusus untuk meredam Borneo FC.

Arema FC akan berhadapan dengan Borneo FC di final Piala Presiden 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Minggu (4/8/2024) mendatang.

Laga tersebut akan menjadi kesempatan emas bagi Singo Edan untuk mempertahankan tradisi juara Piala Presiden. Diketahui, Arema FC merupakan tim terbanyak yang memenangkan turnamen pramusim itu dengan tiga gelar (2017, 2019, dan 2022).

Sebab itu, Arkhan Fikri mengatakan timnya bakal memberikan yang terbaik dalam pertandingan pamungkas nanti. Gelandang berusia 19 tahun itu menegaskan, Singo Edan akan memanfaatkan waktu jeda untuk berlatih keras.

"Meski bermain tanpa suporter di final nanti, kami dan rekan-rekan lain tetap akan tampil all out. Kami akan latihan lebih keras lagi di sisa 3 hari ini. Yang jelas, kami sudah siap untuk final nanti,” kata Arkhan dikutip dari laman resmi Piala Presiden 2024, Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut, Arkhan mengungkapkan Arema FC sudah mempersiapkan skema khusus demi meredam permainan Pesut Etam -julukan Borneo FC. Dia kembali menegaskan, para pemain sudah siap secara mental untuk laga final.

Halaman:
1 2
      
