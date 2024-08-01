Piala Presiden 2024: Tembus Final, Arema FC Dedikasikan Kemenangan untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Arema FC melaju ke Final Piala Presiden 2024 usai mengalahkan Persis Solo 2-0 di Semifinal (Foto: Instagram/Arema FC)

AREMA FC melaju ke partai final Piala Presiden 2024. Manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas, menyampaikan kemenangan itu didekasikan untuk para korban tragedi Kanjuruhan.

Singo Edan -julukan Arema FC- memastikan tiket final usai kalahkan Persis Solo dengan skor 2-0 di Stadion Manahan, Rabu (31/7/2024) malam WIB. Dua gol kemenangan Arema FC dicetak lewat brace Charles Lokolingoy (59’ dan 82’).

Wiebie sangat bersyukur Arema FC bisa melenggang ke babak final turnamen pramusim bergengsi tersebut. Kerja keras tim untuk meraih kemenangan ini diperuntukkan para korban tragedi Kanjuruhan.

“Alhamdulilah kita bisa memenangkan pertandingan malam ini,” kata Wiebie, mengutip dari situs Piala Presiden, Kamis (1/8/2024).

“Sekali lagi kemenangan ini kami tujukan untuk para korban tragedi kanjuruhan. Semoga mereka bisa ikut merasakan kemenangan ini,” terangnya.

Arema FC sempat kesulitan menjebol gawang Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo. Terbukti, dua gol mereka baru tercipta di babak kedua.