Matthew Baker Dipanggil Timnas Australia U-17, Nova Arianto Langsung Diskusi dengan Keluarganya

Nova Arianto akan berdiskusi dengan keluarga Matthew Baker usai pemanggilan ke Timnas Australia U-17 (Foto: Instagram/@mat_baker09)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, langsung berdiskusi dengan keluarga Matthew Baker usai sang pemain dipanggil ke Timnas Australia U-17. Ia meminta penggemar sepakbola untuk bersabar menanti perkembangan.

“Saya baru akan melakukan meeting (diskusi) dengan Baker dan keluarganya siang ini dan ditunggu update-nya ya," kata Nova kepada MNC Portal Indonesia (MPI) via WhatsApp, Rabu (31/7/2024).

Setelah tampil impresif bersama Timnas Indonesia U-16, Baker masuk pantauan pelatih Timnas Australia U-17, Brad Maloney. Mantan pelatih Timnas Malaysia U-23 itu memanggil pemain yang tercatat sebagai personel Melbourne City U-18 tersebut.

Rencananya pada Agustus 2024, Timnas Australia U-17 akan melakoni laga uji coba. Setelah menghadapi Timnas Kepulauan Solomon U-19 pada 15 dan 18 Agustus 2024, The Joey akan menantang Timnas Vanuatu U-19 (21 Agustus 2024).