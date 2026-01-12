Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Brighton & Hove Albion di Piala FA 2025-2026: Kalah 1-2, Setan Merah Tersingkir Memalukan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |05:58 WIB
Hasil Manchester United vs Brighton & Hove Albion di Piala FA 2025-2026: Kalah 1-2, Setan Merah Tersingkir Memalukan
Manchester United vs Brighton & Hove Albion di Piala FA 2025-2026. (Foto: Instagram/manutd)
MANCHESTER – Langkah Manchester United di ajang Piala FA 2025-2026 harus terhenti secara memalukan. Bermain di hadapan pendukung sendiri pada Senin (12/1/2-26), skuad berjuluk Setan Merah itu dipaksa menyerah 1-2 oleh Brighton & Hove Albion, yang sekaligus memastikan tiket ke putaran keempat bagi tim tamu.

Dua gol kemenangan Brighton di putaran ketiga Piala FA 2025-2026 itu dicetak oleh Brajan Gruda (12’) dan Danny Welbeck (64’). Sementara Man United yang telah memecat Ruben Amorin dari pelatih kepala hanya bisa membalas lewat Benjamin Sesko (85’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah sejatinya memulai laga dengan agresif dan menciptakan beberapa peluang emas di awal babak pertama. Namun, justru Brighton yang berhasil mencuri keunggulan lewat gol Brajan Gruda.

Meski kedua tim saling jual beli serangan di sisa paruh pertama, skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, tempo permainan Manchester United justru menurun drastis. Mereka tampak kesulitan membongkar pertahanan rapat tim berjuluk The Seagulls tersebut.

Manchester United vs Brighton & Hove Albion di Piala FA 2025-2026. (Foto: Instagram/manutd)
Manchester United vs Brighton & Hove Albion di Piala FA 2025-2026. (Foto: Instagram/manutd)

Malapetaka bagi tuan rumah bertambah ketika mantan pemain mereka, Danny Welbeck, mencetak gol indah melalui penyelesaian akhir yang fantastis tepat setelah laga berjalan satu jam. Masalah pertahanan Man United kembali menjadi sorotan tajam.

Meski telah mengubah formasi dari tiga bek di era Ruben Amorim menjadi skema empat bek, celah antar lini tetap terlihat menganga. Jarak yang terlalu lebar antara lini tengah dan belakang mampu dieksploitasi dengan cerdik oleh para pemain Brighton yang unggul dalam penguasaan bola.

 

