Jadwal dan Link Live Streaming Arsenal vs Manchester United di Womens Super League 2025-2026 di VISION+, Klik di Sini!

KOMPETISI Women's Super League musim 2025-26 kembali menghadirkan pertandingan seru akhir pekan ini. Arsenal Women akan menghadapi Manchester United Women pada Sabtu, 10 Januari 2026. Laga Arsenal vs Manchester United dapat disaksikan secara live streaming di channel beIN Sports 3. Link nonton klik di sini.

Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua tim yang sama-sama bersaing di papan atas klasemen Women’s Super League. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua tim yang tengah bersaing ketat di zona atas. Arsenal saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, Manchester United menempel tepat di bawahnya di peringkat keempat dengan raihan 21 poin.

Dengan jarak poin yang sangat tipis, duel ini menjadi krusial dalam persaingan perebutan posisi tiga besar sekaligus menjaga peluang dalam perburuan gelar musim ini. Apakah Arsenal mampu mempertahankan dominasi kandang mereka, atau justru Manchester United yang pulang membawa hasil positif?

Catat jadwal Nonton Arsenal vs Manchester United: