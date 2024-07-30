Timnas Indonesia U-19 Amankan Gelar Piala AFF U-19 2024, Presiden Jokowi: Semoga Jadi Pembuka Keberhasilan yang Lebih Besar

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ikut senang dan bangga Timnas Indonesia U-19 berhasil menjuarai Piala AFF U-19 2024. Ia pun berharap prestasi itu bisa menjadi pembuka jalan keberhasilan yang lebih besar untuk Timnas Indonesia.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu sangat mengapresiasi perjuangan Garuda Nusantara untuk bisa menjuarai Piala AFF U-19 2024. Karenanya selepas kemenangan 1-0 atas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024, Jokowi langsung memberikan selamat kepada Timnas Indonesia U-19.

"Selamat kepada Garuda Muda atas pencapaian luar biasa meraih gelar juara Piala AFF U-19," kata Jokowi melalui akun Instagram pribadinya @jokowi, dikutip Selasa (30/7/2024).

Jokowi menilai keberhasilan Timnas Indonesia U-19 mengalahkan Thailand di Final Piala AFF U-19 2024 karena adanya kerja keras dan semangat juang. Kepala Negara Indonesia itu pun berharap keberhasilan ini bisa terus dikembangkan.

"Kemenangan atas Thailand 1-0 ini diraih atas kerja keras dan semangat juang yang sangat menginspirasi. Semoga prestasi ini membuka jalan untuk keberhasilan yang lebih besar. Majulah sepak bola Indonesia," ungkapnya.

Sekadar informasi, Timnas Indonesia U-19 berhasil menjadi juara di Piala AFF U-19 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Senin (29/7/2024) malam WIB. Gol satu-satunya dari Timnas asuhan Indra Sjafri ini dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-18.