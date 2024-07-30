Puji Keberhasilan Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, Erick Thohir: Tak Hanya Skill Bagus, Mereka Juga Mental Juara!

SURABAYA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memuji keberhasilan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 dalam menjuarai Piala AFF U-19 2024. Menurut Erick, pasukan Indra Sjafri tak hanya memiliki skill bagus, tapi juga mental juara.

Sehingga Erick Thohir pun tak kage Timnas Indonesia U-19 mampu mengalahkan Thailand di final Piala AFF U-19 2024 tersebut. Keberhasilan itu juga membuat Erick lega, sebab membuktikan Timnas Indonesia tidak kehilangan pemain-pemain muda potensial.

Erick Thohir lega dengan hasil positif yang ditunjukkan Timnas Indonesia U-19. Itu menandakan tim asuhan Indra Sjafri terus berkembang.

"Alhamdulillah, setelah terakhir juara tahun 2013, atau 11 tahun yang lalu," kata Erick Thohir dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Selasa (30/7/2024).

Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19 menjadi juara usai menang 1-0 atas Thailand di final Piala AFF U-19 2024. Laga itu dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Selepas laga, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku senang potensi-potensi pemain berkualitas memang tidak ada habisnya di Indonesia. Hal itu pun akan berdampak positif untuk regenerasi Timnas Indonesia senior