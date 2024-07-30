Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Juara Piala AFF U-19 Sepanjang Masa: 2 Kali Juara, Timnas Indonesia U-19 di Bawah Thailand U-19 dan Australia U-19

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |01:34 WIB
Daftar Juara Piala AFF U-19 Sepanjang Masa: 2 Kali Juara, Timnas Indonesia U-19 di Bawah Thailand U-19 dan Australia U-19
Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024 usai menang 1-0 atas Thailand U-19 di final. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR juara Piala AFF U-19 sepanjang masa dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-19 baru saja menjuarai Piala AFF U-19 2024 usai menaklukkan Thailand U-19 di final.

Berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Indonesia, pada Senin 29 Juli 2024 malam WIB, tim asuhan Indra Sjafri itu juara usai menang 1-0 atas Thailand. Gol kemenangan tim berjuluk Garuda Nusantara itu pun dicetak oleh Jens Raven di menit 17.

Dengan kemenangan atas Thailand U-19 itulah Timnas Indonesia U-19 memastikan diri keluar sebagai juara Piala AFF U-19 2024. Bagi Timnas Indonesia U-19, itu adalah gelar kedua mereka di Piala AFF U-19.

Sebelumnya Timnas Indonesia U-19 juga pernah menang Piala AFF U-19 2013. Uniknya, kedua kemenangan Timnas Indonesia U-19 di ajang Piala AFF U-19 sama-sama saat tengah dilatih oleh Indra Sjafri.

Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19 (Instagram/changsuek)

Hal itu membuktikan betapa hebatnya Indra Sjafri saat menangani Timnas Indonesia kelompok umur. Kini dengan dua gelar itu, maka Timnas Indonesia U-19 berhasil menyamai catatan Myanmar dan Malaysia yang sudah lebih dulu dua kali juara Piala AFF U-19.

Malaysia U-19 tepatnya juara Piala AFF U-19 edisi 2018 dan 2022. Sedangkan Myanmar U-19 juara di Piala AFF U-19 2003 dan 2005.

Sayangnya, dua gelar itu tak membuat Timnas Indonesia U-19 layak disebut rajanya Piala AFF U-19. Sebab ada dua negara lain yang kini berstatus tim terkuat di Asia Tenggara kelompok umur U-19.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/11/1641103/campus-league-futsal-regional-yogyakarta-siap-bergulir-21-tim-kampus-bersaing-menuju-panggung-nasional-ylo.webp
Campus League Futsal Regional Yogyakarta Siap Bergulir, 21 Tim Kampus Bersaing Menuju Panggung Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/lamine_yamal.jpg
Lamine Yamal Akhirnya Buka Suara Soal Isu Cedera Pubalgia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement