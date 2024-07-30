Daftar Juara Piala AFF U-19 Sepanjang Masa: 2 Kali Juara, Timnas Indonesia U-19 di Bawah Thailand U-19 dan Australia U-19

DAFTAR juara Piala AFF U-19 sepanjang masa dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-19 baru saja menjuarai Piala AFF U-19 2024 usai menaklukkan Thailand U-19 di final.

Berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Indonesia, pada Senin 29 Juli 2024 malam WIB, tim asuhan Indra Sjafri itu juara usai menang 1-0 atas Thailand. Gol kemenangan tim berjuluk Garuda Nusantara itu pun dicetak oleh Jens Raven di menit 17.

Dengan kemenangan atas Thailand U-19 itulah Timnas Indonesia U-19 memastikan diri keluar sebagai juara Piala AFF U-19 2024. Bagi Timnas Indonesia U-19, itu adalah gelar kedua mereka di Piala AFF U-19.

Sebelumnya Timnas Indonesia U-19 juga pernah menang Piala AFF U-19 2013. Uniknya, kedua kemenangan Timnas Indonesia U-19 di ajang Piala AFF U-19 sama-sama saat tengah dilatih oleh Indra Sjafri.

Hal itu membuktikan betapa hebatnya Indra Sjafri saat menangani Timnas Indonesia kelompok umur. Kini dengan dua gelar itu, maka Timnas Indonesia U-19 berhasil menyamai catatan Myanmar dan Malaysia yang sudah lebih dulu dua kali juara Piala AFF U-19.

Malaysia U-19 tepatnya juara Piala AFF U-19 edisi 2018 dan 2022. Sedangkan Myanmar U-19 juara di Piala AFF U-19 2003 dan 2005.

Sayangnya, dua gelar itu tak membuat Timnas Indonesia U-19 layak disebut rajanya Piala AFF U-19. Sebab ada dua negara lain yang kini berstatus tim terkuat di Asia Tenggara kelompok umur U-19.