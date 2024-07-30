Media Vietnam Soroti Hujan Air Mata di Final Piala AFF U-19 2024: Timnas Indonesia U-19 Tangis Bahagia, Thailand U-19 Menangis Penyesalan

MEDIA asal Vietnam, Soha, menyoroti hujan air mata yang terjadi usai laga final Piala AFF U-19 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19. Menurut media Vietnam tersebut, kedua tim sama-sama menangis, bedanya para pemain Timnas Indonesia U-19 menangis karena bahagia dan terharu, sedangkan skuad Thailand U-19 menangis karena penyesalan.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-19 keluar sebagai juara Piala AFF U-19 2024 usai menang 1-0 atas Thailand U-19 di final. Laga puncak tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Indonesia, pada Senin 29 Juli 2024 malam WIB.

Satu-satunya gol di laga final Piala AFF U-19 2024 itu pun dicetak oleh Jens Raven di menit 17. Sisanya pertandingan berjalan sangat sengit usai kedua tim sama-sama melakukan jual-beli serangan.

Thailand U-19 sejatinya bermain baik dan menciptakan sejumlah peluang emas. Namun, pertahanan Timnas Indonesia U-19 begitu rapat sehingga tim asuhan Emerson Perreira pun tak bisa berkutik.

Usai laga, para pemain Timnas Thailand U-19 tak kuasa menahan tangis penyesalan. Mereka tampak menyesal karena gagal mempersembahkan gelar keenam Thailand di Piala AFF U-19 tersebut.

Di sisi lain, Timnas Indonesia U-19 juga menangis bahagia. Sebab itu menjadi trofi kedua Timnas Indonesia U-19 di ajang Piala AFF U-19.