HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Emerson Perreira Bantah Kehadiran Fans Timnas Indonesia U-19 di GBT Jadi Penyebab Kegagalan Thailand U-19 Juara Piala AFF U-19 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |00:10 WIB
Emerson Perreira Bantah Kehadiran Fans Timnas Indonesia U-19 di GBT Jadi Penyebab Kegagalan Thailand U-19 Juara Piala AFF U-19 2024
Timnas Thailand U-19 dikalahkan Timnas Indonesia U-19 di final Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Thailand U-19, Emerson Perreira membantah timnya tertekan di final Piala AFF U-19 2024 karena kehadiran fans Timnas Indonesia U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Perreira mengakui banyak pemainnya yang belum terbiasa tampil di stadion yang terisi penuh seperti di final Piala AFF U-19 2024, namun bukan itu alasah timnya gagal juara.

Ya, Thailand U-19 dipastikan gagal menjuarai Piala AFF U-19 2024 usai kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-19. Thailand harus puas dengan status runner-up Piala AFF U-19 usai takluk dari Timnas Indonesia U-19 di partai puncak.

Laga final tersebut berhasil menyedot perhatian publik Surabaya karena stadion GBT dipenuhi oleh suporter Timnas Indonesia U-19. Hal ini pun diakui Perreira sebagai sesuatu yang baru bagi anak asuhnya.

Secara permainan, Perreira menyebut anak asuhnya bermain baik meski bermain di hadapan ribuan pendukung lawan. Tetapi, dengan bermain dihadapan suporter lawan yang memadati penuh stadion, menjadi pengalaman baru bagi bara pemain Thailand U-19 tersebut.

Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19 (Instagram/changsuek)

"Mungkin beberapa pemain belum pernah bermain di hadapan fans seperti ini, tetapi menurut saya, mereka tetap tampil sangat bagus," ungkap Perreira, usai laga, Selasa (30/7/2024).

