Dikalahkan Timnas Indonesia U-19 di Final Piala AFF U-19 2024, Pelatih Thailand U-19 Bilang Begini

SURABAYA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Thailand U-19, Emerson Perreira, hanya bisa ikhlas timnya gagal menjuarai Piala AFF U-19 2024. Meski begitu, Perreira menilai pertandingan Thailand U-19 vs Timnas Indonesia U-19 di final begitu bagus sehingga ia tetap senang dengan perjuangan keras pasukannya.

Ya, Timnas Thailand U-19 kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-19 di final Piala Asia U-19 2024. Laga puncak tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Senin (29/7/2024) malam WIB.

Skuad Gajah Perang Muda -julukan Thailand U-19- pun belum mampu mencatatkan gelar tambahan dalam ajang itu meskipun sudah lima kali menjadi juara. Sementara itu, Timnas Indonesia U-19 mencatatkan gelar kedua kalinya dalam ajang tersebut.

Meski gagal membawa Thailand U-19 semakin berjaya di Piala AFF U-19. Emerson Perreira mengatakan laga timnya melawan Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- berjalan sangat menarik. Ia pun mengakui Thailand U-19 kalah meski sudah bermain bagus.

"Pertandingan yang sangat bagus. Kami berjuang keras," kata Emerson Perreira usai laga, Senin (29/7/2024).

Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan Thailand memang kurang beruntung dalam laga tersebut. Pasalnya, peluang demi peluang tim asuhannya tidak berbuah gol ke gawang tim lawan sepanjang 90 menit.