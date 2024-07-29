Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dikalahkan Timnas Indonesia U-19 di Final Piala AFF U-19 2024, Pelatih Thailand U-19 Bilang Begini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |22:56 WIB
Dikalahkan Timnas Indonesia U-19 di Final Piala AFF U-19 2024, Pelatih Thailand U-19 Bilang Begini
Timnas Thailand U-19 kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-19 di final Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Thailand U-19, Emerson Perreira, hanya bisa ikhlas timnya gagal menjuarai Piala AFF U-19 2024. Meski begitu, Perreira menilai pertandingan Thailand U-19 vs Timnas Indonesia U-19 di final begitu bagus sehingga ia tetap senang dengan perjuangan keras pasukannya.

Ya, Timnas Thailand U-19 kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-19 di final Piala Asia U-19 2024. Laga puncak tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Senin (29/7/2024) malam WIB.

Skuad Gajah Perang Muda -julukan Thailand U-19- pun belum mampu mencatatkan gelar tambahan dalam ajang itu meskipun sudah lima kali menjadi juara. Sementara itu, Timnas Indonesia U-19 mencatatkan gelar kedua kalinya dalam ajang tersebut.

Meski gagal membawa Thailand U-19 semakin berjaya di Piala AFF U-19. Emerson Perreira mengatakan laga timnya melawan Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- berjalan sangat menarik. Ia pun mengakui Thailand U-19 kalah meski sudah bermain bagus.

"Pertandingan yang sangat bagus. Kami berjuang keras," kata Emerson Perreira usai laga, Senin (29/7/2024).

Timnas Thailand U-19 di Piala AFF U-19 2024

Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan Thailand memang kurang beruntung dalam laga tersebut. Pasalnya, peluang demi peluang tim asuhannya tidak berbuah gol ke gawang tim lawan sepanjang 90 menit.

Halaman:
1 2
      
